Policja hrabstwa Cambridgeshire podała, że w godzinach wieczornych w sobotę otrzymała zgłoszenie o wielu rannych pasażerach pociągu zdążającego do Londynu, którzy zostali zaatakowany przez bandytów uzbrojonych w noże.

Pociąg, który wyruszył z Peterborough we wschodniej Anglii, został zatrzymany na stacji Huntingdon.

Wielka Brytania. Atak nożowników w pociągu, dwie osoby w areszcie

"Do akcji wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze (..), aresztowano dwóch mężczyzn. Wiele osób zostało przewiezionych do szpitala" - poinformowała policja.

Według wstępnych doniesień rannych mogło zostać do 12 osób. Stan dziewięciu osób określa się jako zagrażający życiu.

Naoczny świadek powiedział reporterom Sky News, że widział mężczyznę z dużym nożem w ręku i "wszędzie była krew" - ludzie uciekali, krzycząc i tratując się nawzajem, próbowali ukryć się w toaletach.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu - jak się wyraził - "strasznego incydentu".

"Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, kieruję podziękowania do służb ratowniczych za ich reakcję" - napisał szef rządu na portalu X.

