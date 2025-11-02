Atak nożowników w pociągu w Wielkiej Brytanii. Wielu rannych
W Cambridge we wschodniej Anglii nożownicy zaatakowali pasażerów pociągu jadącego do Londynu, raniąc wiele osób. Brytyjskie media podały, że policja zatrzymała w tej sprawie dwóch mężczyzn. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu - jak się wyraził - "strasznego incydentu".
Policja hrabstwa Cambridgeshire podała, że w godzinach wieczornych w sobotę otrzymała zgłoszenie o wielu rannych pasażerach pociągu zdążającego do Londynu, którzy zostali zaatakowany przez bandytów uzbrojonych w noże.
Pociąg, który wyruszył z Peterborough we wschodniej Anglii, został zatrzymany na stacji Huntingdon.
Wielka Brytania. Atak nożowników w pociągu, dwie osoby w areszcie
"Do akcji wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze (..), aresztowano dwóch mężczyzn. Wiele osób zostało przewiezionych do szpitala" - poinformowała policja.
Według wstępnych doniesień rannych mogło zostać do 12 osób. Stan dziewięciu osób określa się jako zagrażający życiu.
Naoczny świadek powiedział reporterom Sky News, że widział mężczyznę z dużym nożem w ręku i "wszędzie była krew" - ludzie uciekali, krzycząc i tratując się nawzajem, próbowali ukryć się w toaletach.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu - jak się wyraził - "strasznego incydentu".
"Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, kieruję podziękowania do służb ratowniczych za ich reakcję" - napisał szef rządu na portalu X.
