Atak nożowników w pociągu w Wielkiej Brytanii. Wielu rannych

W Cambridge we wschodniej Anglii nożownicy zaatakowali pasażerów pociągu jadącego do Londynu, raniąc wiele osób. Brytyjskie media podały, że policja zatrzymała w tej sprawie dwóch mężczyzn. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu - jak się wyraził - "strasznego incydentu".

@PolitlcsUK / X
Policja zatrzymała dwóch mężczyzn po ataku nożowników w pociągu do Londynu

Policja hrabstwa Cambridgeshire podała, że w godzinach wieczornych w sobotę otrzymała zgłoszenie o wielu rannych pasażerach pociągu zdążającego do Londynu, którzy zostali zaatakowany przez bandytów uzbrojonych w noże.

 

Pociąg, który wyruszył z Peterborough we wschodniej Anglii, został zatrzymany na stacji Huntingdon.

Wielka Brytania. Atak nożowników w pociągu, dwie osoby w areszcie

"Do akcji wkroczyli uzbrojeni funkcjonariusze (..), aresztowano dwóch mężczyzn. Wiele osób zostało przewiezionych do szpitala" - poinformowała policja.

 

Według wstępnych doniesień rannych mogło zostać do 12 osób. Stan dziewięciu osób określa się jako zagrażający życiu. 

 

Naoczny świadek powiedział reporterom Sky News, że widział mężczyznę z dużym nożem w ręku i "wszędzie była krew" - ludzie uciekali, krzycząc i tratując się nawzajem, próbowali ukryć się w toaletach.

 

ZOBACZ: Atak nożownika w Chorzowie. Nie żyje mężczyzna

 

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu - jak się wyraził - "strasznego incydentu".

 

"Moje myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi, kieruję podziękowania do służb ratowniczych za ich reakcję" - napisał szef rządu na portalu X. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Agata Sucharska / polsatnews.pl
