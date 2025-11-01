W piątek wieczorem policjanci z Trzemeszna w Wielkopolsce przyjęli zgłoszenie o narażeniu dziecka na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, czyli art. 160 Kodeksu karnego. Zabezpieczyli też batonik, który dostarczył 30-letni ojciec 10-letniej dziewczynki.

W rzeczonym batoniku znajdował się siedmiocentymetrowy, metalowy wkręt. "Dziecko miało otrzymać go od jednego z mieszkańców Trzemeszna w ramach obchodów święta Halloween" - relacjonują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Szybko jednak ustalili, że sytuacja wyglądała nieco inaczej.

Trzemeszno. "Żart" 10-latek w Halloween

W sobotę rano funkcjonariusze z komendy w Trzemesznie wykonali czynności procesowe w sprawie zgłoszenia. Zwrócili uwagę, że metalowy przedmiot był wkręcony do połowy batonika, natomiast opakowanie wafelka nie posiadało śladów zewnętrznego uszkodzenia. Zatem wkręt musiał znaleźć się w batoniku po otwarciu słodyczy.

"Na tę okoliczność policjanci zajmujący się sprawą dosłuchali zgłaszającego, który podczas rozmowy z córką ustalił, że to ona z dwoma koleżankami, również w wieku 10 lat, dla żartu wkręciła śrubę do batonika" - czytamy w komunikacie gnieźnieńskiej policji.

Policja zbada sytuację rodziny

To nie koniec sprawy, bo jak zaznaczają funkcjonariusze, "żart" będzie miał "stresujący finał" dla dziecka i jej rodziców.

"Sprawa z wnioskiem we wgląd w sytuację rodzinną zostanie przekazana do rewiru dzielnicowych w Komisariacie Policji w Trzemesznie" - informuje KPP w Gnieźnie.

