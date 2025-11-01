W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano wyborców, czy Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera.

Przeciwnych jest 44,6 proc. ("raczej nie" odpowiedziało 24,8 proc., "zdecydowanie nie" 19,8 proc.). Pomysł zmiany szefa rządu popiera natomiast w sumie 33,1 proc. ankietowanych (10 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", 23,1 proc. "raczej tak").

22,3 proc. wyborców odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Koniec rządów Donalda Tuska? Szansa tylko w jednej grupie

Wśród wyborców koalicji rządzącej 51 proc. badanych nie widzi potrzeby zmiany premiera. Odmiennego zdania jest 33 proc. Niezdecydowani to 16 proc. W elektoracie partii opozycyjnych zmianę premiera popiera 32 proc., przeciwnych jest 46 proc. Grupa bez jasnego stanowiska w tej sprawie sięga 22 proc.

Największa różnica widoczna w badaniu dotyczy pozostałych wyborców, którzy nie wskazali poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polski 2050, PSL, Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji. W tej grupie niezdecydowanych jest 38 proc. Tyle samo poparłoby zmianę premiera, przeciwnych jest 24 proc.

Radosław Sikorski nie chce być szefem rządu. Jasna deklaracja

62-letni Radosław Sikorski o pomysł zmiany premiera był pytany pod koniec września w radiowej Trójce. Szybko odparł wówczas, że nie będzie szefem rządu i nie zastąpi Donalda Tuska do końca kadencji. Minister spraw zagranicznych od lipca piastuje również urząd wicepremiera.

Badanie United Surveys zostało przeprowadzone w dniach 24–26 października 2025 roku, metodami CATI i CAWI na próbie tysiąca osób.

