Chłopiec, który uczestniczył w zabawie halloweenowej, został potrącony przez samochód. Do wypadku doszło o godz. 20:16 przy ul. Ostrowskiej w Zdunach w powiecie krotoszyńskim.

Dziecko po uderzeniu przez pojazd straciło przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec LRP. - Według wstępnych ustaleń 7-letni chłopiec przebywający z rodziną w Zdunach wbiegł na jezdnię z zaparkowanego pojazdu - powiedział Interii podkom. Piotr Szczepaniak z KPP Krotoszyn.

Zduny. Potrącenie 7-latka. Chłopiec zmarł w szpitalu

- Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca - dodał. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Lekarzom nie udało się uratować jego życia, zmarł około godz. 23:30.

47-letnia kobieta, która kierowała pojazdem oraz opiekunka dziecka były trzeźwe.

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.

