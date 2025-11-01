Tragiczny wypadek podczas halloweenowej zabawy. Nie żyje 7-latek

Polska

Nie żyje 7-latek, który został potrącony w piątek wieczorem w Zdunach w Wielkopolsce. Chłopiec w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie zmarł.

Tragiczny wypadek podczas halloweenowej zabawy. Nie żyje 7-latek
Zdj. ilustracyjne / wikimedia.org
Śmigłowiec LPR został wezwany na miejsce wypadku w Zdunach (Zdj. ilustracyjne)

Chłopiec, który uczestniczył w zabawie halloweenowej, został potrącony przez samochód. Do wypadku doszło o godz. 20:16 przy ul. Ostrowskiej w Zdunach w powiecie krotoszyńskim. 

 

Dziecko po uderzeniu przez pojazd straciło przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec LRP. - Według wstępnych ustaleń 7-letni chłopiec przebywający z rodziną w Zdunach wbiegł na jezdnię z zaparkowanego pojazdu - powiedział Interii podkom. Piotr Szczepaniak z KPP Krotoszyn.

Zduny. Potrącenie 7-latka. Chłopiec zmarł w szpitalu

- Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca - dodał. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Lekarzom nie udało się uratować jego życia, zmarł około godz. 23:30. 

 

47-letnia kobieta, która kierowała pojazdem oraz opiekunka dziecka były trzeźwe. 

 

Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura

 

CHŁOPIECLPRPOLSKAPOTRĄCENIESAMOCHÓDWIELKOPOLSKAWYPADEKZDUNY

