Tragiczny wypadek podczas halloweenowej zabawy. Nie żyje 7-latek
Nie żyje 7-latek, który został potrącony w piątek wieczorem w Zdunach w Wielkopolsce. Chłopiec w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie zmarł.
Chłopiec, który uczestniczył w zabawie halloweenowej, został potrącony przez samochód. Do wypadku doszło o godz. 20:16 przy ul. Ostrowskiej w Zdunach w powiecie krotoszyńskim.
Dziecko po uderzeniu przez pojazd straciło przytomność. Na miejsce wezwano śmigłowiec LRP. - Według wstępnych ustaleń 7-letni chłopiec przebywający z rodziną w Zdunach wbiegł na jezdnię z zaparkowanego pojazdu - powiedział Interii podkom. Piotr Szczepaniak z KPP Krotoszyn.
Zduny. Potrącenie 7-latka. Chłopiec zmarł w szpitalu
- Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca - dodał. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Lekarzom nie udało się uratować jego życia, zmarł około godz. 23:30.
ZOBACZ: Dramat na Pomorzu. Kierowca wjechał w grupę pieszych
47-letnia kobieta, która kierowała pojazdem oraz opiekunka dziecka były trzeźwe.
Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej