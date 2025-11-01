"Rozpoczął kolejny atak na Węgry". Orban uderza w Tuska

Orban w sobotę na platformie X podał motywy, które według niego, mają kierować Tuskiem "w kolejnym ataku na Węgry".

"Robi to, ponieważ ma poważne kłopoty w kraju. Jego partia przegrała wybory prezydenckie, jego rząd jest niestabilny, a on sam traci w sondażach" - wymieniał.

Węgry. Viktor Orban: Donald Tusk uczynił z Polski wasala Brukseli

Zdaniem premiera Węgier Tusk i niemiecki eurodeputowany Manferd Weber są "najgłośniejszymi podżegaczami wojennymi w Europie". Zaznaczył jednocześnie, że polityka szefa rządu w Warszawie "zawodzi".

"Ukrainie kończą się europejskie pieniądze, a Polacy są zmęczeni wojną. Nie może zmienić kursu, ponieważ uczynił z Polski wasala Brukseli" - stwierdził Orban.

Dalej ocenił, że Tusk "teraz jest w stanie paniki, prześladuje swoich przeciwników politycznych i krytykuje propokojową postawę Węgier, próbując odwrócić uwagę od własnych problemów wewnętrznych". "To takie smutne" - dodał.

Orban zastrzegł, że nie może i nie będzie popierał "wojennego podżegania pana Tuska", a Węgry "pójdą drogą pokoju", bo "naród węgierski odmawia zastania wasalem Brukseli". Jednocześnie premierowi Polski polecił, żeby zajął się "swoimi sprawami".

Stwierdził też, że "historyczna przyjaźń między Węgrami a Polską zasługuje na coś lepszego".

W czwartek w Budapeszcie Orban spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą, którego polscy śledczy podejrzewają o popełnienie 26 przestępstw.

Informując o rozmowie z Ziobrą, Orban napisał w mediach społecznościowych, że polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. "Wszystko to w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy" - ocenił. W podobnym tonie wypowiadał się sam Ziobro, według którego "rząd Tuska (…) łamie prawo i konstytucję".

Krytycznie odnieśli się do spotkania Orban - Ziobro liczni przedstawiciele polskiego rządu, zaś sam Ziobro tłumaczył, że w Budapeszcie był z okazji premiery filmu, a spotkanie z szefem węgierskiego rządu było nieplanowane.

Pytany w TVP Info o to, czy Ziobro zostanie w Budapeszcie, Tusk odparł, że tego nie wie. - Czasami czytam: "o, dali mu uciec". Ja nie mogę wszystkim PiS-owcom (…), których słusznie podejrzewamy o złe rzeczy (…), zakazać wyjazdu, dopóki nie ma decyzji sądu w tej sprawie - zaznaczył.

Jak wskazał, choć "niektórzy wyobrażają sobie, że władza jest od tego, żeby każdemu zamontować Pegasusa, obserwować, śledzić", to on takiej władzy budować nie będzie. - Ja nie mogę użyć tajnych służb, żeby kogoś inwigilować czy śledzić, bo bym się zamienił w Kaczyńskiego, a to jest ostatnia rzecz, jakiej bym chciał w życiu - podkreślił.

Tusk: Przyjaźniliśmy się z Orbanem

Na pytanie o znajomość z premierem Węgier Tusk przyznał, że kiedyś się z nim przyjaźnił. - Ja z nikim nie miałem (…) tak dobrych relacji, przyjaźniliśmy się z Viktorem Orbanem od lat 90. - powiedział. Dopytywany, czy rozmawiał z nim na temat tego, jak może udzielać ochrony takim osobom, jak były wiceszef MS Marcin Romanowski, Tusk odparł, że między nim a Orbanem "wszystko jest jasne". - W każdej sprawie mamy inny pogląd. W każdej sprawie - powiedział.

Według premiera dla Orbana problemem jest m.in. Bruksela, demokracja czy "przejrzysty system sprawiedliwości", natomiast już "w ogóle problemem nie jest dla niego Rosja, jej napaść na Ukrainę oraz oligarchiczny system, który zbudował na Węgrzech".

- Niestety, tak się zdarzyło i nie tylko z Viktorem Orbanem. Słuchajcie, ja znałem młodego (Jarosława – przyp. -red.) Kaczyńskiego i on wtedy naprawdę wierzył w politykę uczciwą, bez korupcji - tylko że to było 40 lat temu - powiedział premier.

