"Rodzina ludzka cierpi". Papież mówi o "naglącym obowiązku"

Zwracając się do tysięcy wiernych na placu Świętego Piotra przed modlitwą Anioł Pański papież podkreślił, że rodzina ludzka cierpi z powodu niesprawiedliwości i wojen.

- Odczuwamy jako tym bardziej naglący obowiązek to, byśmy budowali braterstwo - mówił Leon XIV i modlił się w tej intencji.

Nawiązał do mszy, w czasie której ogłosił Doktorem Kościoła świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana (1801-1890), byłego anglikańskiego duchownego, który nawrócił się na katolicyzm.

Papież mówił, że obecność delegacji Kościoła anglikańskiego jest wyrazem wspólnej radości z tego wydarzenia i zaznaczył, że doszło do niego kilka dni po historycznym, jak mówił, spotkaniu modlitewnym z królem Karolem III w Kaplicy Sykstyńskiej.

W mszy z okazji Jubileuszu Oświaty uczestniczyły tysiące nauczycieli i wychowawców z całego świata.

Wspólna modlitwa papieża Leona XIV z królem Karolem III w Kaplicy Sykstyńskiej była wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu ekumenicznym. Po raz pierwszy w historii panujący monarcha brytyjski - zwierzchnik Kościoła anglikańskiego - modlił się u boku Biskupa Rzymu w miejscu, które stanowi serce katolicyzmu.

Spotkanie to, jak podkreślił papież, było "znakiem nadziei i otwartości na drogę wzajemnego zrozumienia między chrześcijanami".

Watykańskie źródła podkreślają, że inicjatywa wspólnej modlitwy wyszła od samego papieża, który od początku swojego pontyfikatu akcentuje potrzebę dialogu i pojednania między wyznaniami chrześcijańskimi.

Król Karol III, znany z zainteresowania duchowością i ekologią, wyraził wdzięczność za "gest przyjaźni, który przekracza granice religijne i narodowe".

