"Rodzina ludzka cierpi". Papież mówi o "naglącym obowiązku"
Papież Leon XIV ogłosił świętego kardynała Johna Henry’ego Newmana Doktorem Kościoła. Ojciec Święty podkreślił też znaczenie dialogu międzywyznaniowego, nawiązując do wspólnej modlitwy z królem Karolem III. W uroczystościach związanych z Jubileuszem Oświaty wzięły udział tysiące nauczycieli i wychowawców z całego świata.
Zwracając się do tysięcy wiernych na placu Świętego Piotra przed modlitwą Anioł Pański papież podkreślił, że rodzina ludzka cierpi z powodu niesprawiedliwości i wojen.
- Odczuwamy jako tym bardziej naglący obowiązek to, byśmy budowali braterstwo - mówił Leon XIV i modlił się w tej intencji.
Nawiązał do mszy, w czasie której ogłosił Doktorem Kościoła świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana (1801-1890), byłego anglikańskiego duchownego, który nawrócił się na katolicyzm.
ZOBACZ: Prezydent spotkał się z Leonem XIV. Przekazał papieżowi wyjątkowy prezent
Papież mówił, że obecność delegacji Kościoła anglikańskiego jest wyrazem wspólnej radości z tego wydarzenia i zaznaczył, że doszło do niego kilka dni po historycznym, jak mówił, spotkaniu modlitewnym z królem Karolem III w Kaplicy Sykstyńskiej.
W mszy z okazji Jubileuszu Oświaty uczestniczyły tysiące nauczycieli i wychowawców z całego świata.
Wspólna modlitwa papieża i króla. "Gest przyjaźni, która przekracza granice"
Wspólna modlitwa papieża Leona XIV z królem Karolem III w Kaplicy Sykstyńskiej była wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu ekumenicznym. Po raz pierwszy w historii panujący monarcha brytyjski - zwierzchnik Kościoła anglikańskiego - modlił się u boku Biskupa Rzymu w miejscu, które stanowi serce katolicyzmu.
Spotkanie to, jak podkreślił papież, było "znakiem nadziei i otwartości na drogę wzajemnego zrozumienia między chrześcijanami".
ZOBACZ: Papież spotkał się z ofiarami nadużyć księży. "Istotny moment dialogu"
Watykańskie źródła podkreślają, że inicjatywa wspólnej modlitwy wyszła od samego papieża, który od początku swojego pontyfikatu akcentuje potrzebę dialogu i pojednania między wyznaniami chrześcijańskimi.
Król Karol III, znany z zainteresowania duchowością i ekologią, wyraził wdzięczność za "gest przyjaźni, który przekracza granice religijne i narodowe".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej