Lotniskowiec USA zbliża się do Wenezueli. Maduro prosi o pomoc Rosję i Chiny

"Gromadzenie na dużą skalę amerykańskich sił zbrojnych i aktywów na Karaibach sugeruje, że administracja Donalda Trumpa przygotowuje się do rozszerzenia operacji" - poinformował w sobotę "The Washington Post".

Karaiby. USA koncentrują siły. Lotniskowiec USS Gerald R. Ford w drodze

Według doniesień za kilka dni w rejonie Karaibów pojawi się grupa lotniskowcowa z USS Gerald R. Ford. Koncentracja sił ma "zwiększyć możliwości pierwszych amerykańskich uderzeń na Wenezuelę".

"WP" wylicza, że na Karaibach jest już osiem okrętów marynarki wojennej, okręt do wykonywania operacji specjalnych oraz okręt podwodny o napędzie atomowym. Razem z USS Gerald R. Ford mają przypłynąć jeszcze trzy kolejne jednostki, razem w sumie około czterech tysięcy żołnierzy. Wspomniany lotniskowiec jest zdolny do przenoszenia na pokładzie co najmniej 75 samolotów bojowych.

Pentagon miał też przerzucić dodatkowe zasoby do amerykańskich baz w tym rejonie, w tym jednej w Portoryko, w której obecnie stacjonują myśliwce F-35, co ma wynikać z analizy dokonanej przez "Washington Post" na podstawie zdjęć satelitarnych.

Wcześniej USA dokonały dwóch demonstracyjnych przelotów bombowców w kierunku Wenezueli.

USA - Wenezuela. Nicolas Maduro prosi o pomoc Rosję, Chiny i Iran

W piątek pojawiły się informacje, że wenezuelski przywódca Nicolas Maduro poprosił o wsparcie Rosję, Chiny i Iran. "WP" dotarł do amerykańskich dokumentów, z których ma wynikać, że Caracas oczekuje dostaw radarów, pocisków oraz pomocy w serwisowaniu samolotów.

Nie jest jasne jaka była reakcja Moskwy, Pekinu i Teheranu.

Prośby do Kremla zostały skierowane w postaci listu adresowanego do Władimira Putina, który miał zostać przekazany przez wysokiego rangą wenezuelskiego urzędnika podczas wizyty w tym miesiącu.

Maduro napisał też list do przywódcy Chin Xi Jinpinga, w którym wyraził chęć "pogłębionej współpracy wojskowej: Caracas z Pekinem, by stawić czoła "eskalacji między USA i Wenezuelą".

Z dokumentów wynika, że minister transportu Ramon Celestino Velasquez koordynował w ostatnim czasie wysyłkę sprzętu wojskowego i dronów z Iranu i planuje wizytę w tym kraju. Miał powiedzieć stronie irańskiej, że Wenezuela potrzebuje: urządzeń do wykrywania pasywnego", "szyfratorów GPS" i "prawie z pewnością dronów o zasięgu 1 tys. km".

W liście miał przedstawić działania militarne USA przeciwko Wenezueli jako aktywność wymierzoną w Chiny ze względu na bliskość ideologiczną tych krajów - napisano w dokumentach.

Dziennik zaznaczył, że Rosja jest głównym kołem ratunkowym Wenezueli. 26 października w stołecznym Caracas wylądował rosyjski samolot transportowy Ił-76, który jest objęty sankcjami USA. Dzień wcześniej Moskwa ratyfikowała nowy traktat o stosunkach strategicznych z Wenezuelą.

Stany Zjednoczone zaatakują Wenezuelę? Donald Trump zaprzecza

W piątek prezydent USA Donald Trump zaprzeczył, by planował uderzenia na instalacje wojskowe w Wenezueli. Wcześniej o tym, że decyzja o atakach została już podjęta, donosił "Miami Herald", a uderzenia przeciwko gangom narkotykowym na lądzie zapowiadał sam prezydent.

Nieopodal wybrzeży Wenezueli doszło do większości amerykańskich ataków na łodzie, które miały przewozić narkotyki. Waszyngton oskarża Maduro o kierowanie przemytem narkotyków.

