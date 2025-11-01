Hamas przekazał Izraelowi kolejne szczątki. "Nie należą do zakładników"

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) poinformował, że Hamas za jego pośrednictwem wydał w piątek wieczorem Izraelowi fragmenty ciał trzech osób w celu identyfikacji.

Fragmenty trzech ciał przekazane Izraelowi przez Hamas nie należą do żadnego z zakładników pojmanych przez tę palestyńską organizację - poinformował w sobotę portal "Times of Israel", powołując się na władze Izraela.

Ocenę taką przedstawiono po zakończeniu analizy szczątków przez Instytut Medycyny Sądowej Abu Kabir w Tel Awiwie.

Rozejm w Strefie Gazy. Druga faza opóźnia się

Kwestia zwrotu zwłok zakładników wywołuje napięcia podczas obowiązującego od 10 października rozejmu w Strefie Gazy. Władze Izraela oskarżają Hamas o celowe opóźnianie tego procesu. Hamas twierdzi, że chce zwrócić ciała, ale ma trudności techniczne z ich wydobyciem.

Zgodnie z warunkami obowiązującej od 10 października pierwszej fazy rozejmu Hamas miał przekazać ciała wszystkich 28 zabitych porwanych. Jak dotąd wydał zwłoki 17 z nich.

Według umowy za zwłoki każdego zakładnika Izrael miał przekazać ciała 15 zabitych Palestyńczyków. Jak dotąd Izrael wydał szczątki 225 osób.

Nie zaczęły się jeszcze negocjacje dotyczące drugiej fazy umowy. Obejmuje ona m.in. drażliwą kwestię rozbrojenia Hamasu, jeden z głównych postulatów Izraela. Przedstawiciele rządzącej Strefą Gazy grupy wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.

Kruchy rozejm w Gazie. Izrael przeprowadził nalot

Obie strony oskarżają się wzajemnie o łamanie zapisów porozumienia rozejmowego. Izrael zarzucił we wtorek Hamasowi ostrzelanie żołnierzy - jeden z nich zginął - i przeprowadził naloty na Strefę Gazy.

W atakach zginęło 104 Palestyńczyków, w tym 46 dzieci i 20 kobiet - przekazało lokalne ministerstwo zdrowia, kontrolowane przez Hamas.

Były to najpoważniejsze starcia od czasu wejścia w życie chwiejnego rozejmu. Umowę zawarto pod patronatem USA, które naciskają na jej utrzymanie i wdrażanie kolejnych punktów porozumienia.

