Prezydent Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że odnowił łazienkę w Sypialni Lincolna w Białym Domu, prezentując w mediach społecznościowych zdjęcia "przed i po".

Jak podkreślił, dotychczasowy wystrój w zielonej terakocie w stylu art deco był "całkowicie nieodpowiedni dla czasów Abrahama Lincolna".

Trump poinformował, że nowa łazienka wykonana jest z czarno-białego polerowanego marmuru Statuary, a krany, uchwyty prysznica i inne detale są pozłacane. W łazience zawisł też biały szlafrok z prezydenckim godłem.

Prezydent Donald Trump pokazał efekty remontu łazienki w Białym Domu

"Rozebrałem ją i zbudowaliśmy łazienkę. Jest absolutnie przepiękna i całkowicie zgodna z epoką Lincolna" - napisał prezydent.

Trump remontuje Biały Dom. Lista zmian jest długa

To kolejny element szeroko zakrojonych zmian, jakie Trump wprowadza w Białym Domu i okolicach Waszyngtonu. Wśród dotychczasowych działań wymienia się m.in. wybrukowanie Ogrodu Różanego, wyburzenie East Wing w celu budowy nowej sali balowej oraz ozdobienie Gabinetu Owalnego złotymi detalami i portretami wszystkich prezydentów - z wyjątkiem Joe Bidena.

Prezydent nadzoruje również renowację Kennedy Center. Zakończono już prace przy kolumnach zewnętrznych i wnętrza scen, a wkrótce mają zostać wymienione siedzenia, tkaniny oraz położone nowe dywany.

ZOBACZ: Czystki Białego Domu. Trump zwolnił wszystkich członków komisji

Trump zapowiedział także budowę nowego łuku w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych oraz odwołał członków Komisji Sztuk Pięknych, powołując swoich sojuszników do Narodowej Komisji Planowania Stołecznego, odpowiedzialnej m.in. za zatwierdzanie planów nowej sali balowej.

Renowacje i zmiany w Białym Domu odbywają się w czasie, gdy rząd USA pozostaje częściowo zamknięty, a administracja Trumpa nie planuje sięgać po fundusze awaryjne na świadczenia żywnościowe SNAP w listopadzie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni