W nocy z piątku na sobotę w wielu miejscach obwodu moskiewskiego odnotowano nagłe przerwy w dostawie prądu - mieszkańcy donosili, że "zgasły światła na wielu ulicach".

Blackout w obwodzie moskiewskim. Mieszkańcy słyszeli drony

Administracja miasta Żukowski wydała komunikat, że blackout wynikał ze "sytuacji awaryjnej w systemie elektroenergetycznym", bez dalszego doprecyzowania przyczyn.

Jednocześnie szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowalenko poinformował, że region moskiewski traci światło.

Lokalne media informowały również, że mieszkańcy Tuły skarżyli się na odgłosy dronów, które "nadleciały", po czym domy "zadrżały" i włączyły się alarmy samochodowe.

Major power disruptions are being reported in Zhukovskiy and throughout several other suburbs to the south of the Russian capital of Moscow, following a large-scale attack tonight by hundreds of drones launched from Ukraine against military sites and energy infrastructure across… pic.twitter.com/iHCdZqeMbe — OSINTdefender (@sentdefender) October 31, 2025

Do tej pory nie ma oficjalnego potwierdzenia, że blackout bezpośrednio wynikał z ataku dronów, jednak w mediach pojawiają się sugestie, że mógł być konsekwencją uszkodzeń infrastruktury energetycznej.

Wcześniej do ataków dronów na infrastrukturę energetyczną dochodziło m.in. w obwodzie wołgogradzkim. Gubernator Andrij Boczarow informował wówczas, że w wyniku uderzenia fragmentów bezzałogowych statków powietrznych na terenie jednej z podstacji linii energetycznych Bałaszowskaja wybuchł pożar.

Rosja zamyka lotniska. Drony były widziane nad Moskwą

Jak podaje Ukraińska Pravda w nocy Rosjanie zamknęli także lotniska w pięciu miastach - Penzie, Samarze i Saratowie. Decyzję uargumentowano troską o bezpieczeństwo lotów w związku z informacją o aktywności bezzałogowców.

Podobny krok zdecydowano się uczynić w portach w Kałudze i Tambowie.

Przedstawiciele rosyjskiego wojska poinformowali, że obrona powietrzna zestrzeliła 98 dronów, w tym także te, które miały przelatywać nad Moskwą. Według władz 35 z wszystkich bezzałogowców zostało zlikwidowanych nad obwodem biełgoradzkim.

