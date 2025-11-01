Blackout i sparaliżowane lotniska. Zmasowany atak dronów w Rosji
W obwodzie moskiewskim doszło do masowych przerw w dostawie prądu. Mieszkańcy relacjonowali, że na wielu ulicach nagle zgasły światła, a w niektórych miastach słychać było eksplozje i odgłosy dronów. Jednocześnie zawieszono ruch lotniczy na pięciu rosyjskich lotniskach.
W nocy z piątku na sobotę w wielu miejscach obwodu moskiewskiego odnotowano nagłe przerwy w dostawie prądu - mieszkańcy donosili, że "zgasły światła na wielu ulicach".
Blackout w obwodzie moskiewskim. Mieszkańcy słyszeli drony
Administracja miasta Żukowski wydała komunikat, że blackout wynikał ze "sytuacji awaryjnej w systemie elektroenergetycznym", bez dalszego doprecyzowania przyczyn.
Jednocześnie szef ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowalenko poinformował, że region moskiewski traci światło.
ZOBACZ: Ponad 100 dronów w rejonie Moskwy. Są ranni
Lokalne media informowały również, że mieszkańcy Tuły skarżyli się na odgłosy dronów, które "nadleciały", po czym domy "zadrżały" i włączyły się alarmy samochodowe.
Do tej pory nie ma oficjalnego potwierdzenia, że blackout bezpośrednio wynikał z ataku dronów, jednak w mediach pojawiają się sugestie, że mógł być konsekwencją uszkodzeń infrastruktury energetycznej.
Wcześniej do ataków dronów na infrastrukturę energetyczną dochodziło m.in. w obwodzie wołgogradzkim. Gubernator Andrij Boczarow informował wówczas, że w wyniku uderzenia fragmentów bezzałogowych statków powietrznych na terenie jednej z podstacji linii energetycznych Bałaszowskaja wybuchł pożar.
Rosja zamyka lotniska. Drony były widziane nad Moskwą
Jak podaje Ukraińska Pravda w nocy Rosjanie zamknęli także lotniska w pięciu miastach - Penzie, Samarze i Saratowie. Decyzję uargumentowano troską o bezpieczeństwo lotów w związku z informacją o aktywności bezzałogowców.
Podobny krok zdecydowano się uczynić w portach w Kałudze i Tambowie.
ZOBACZ: Kłęby dymu nad elektrownią jądrową w Zaporożu. Ministerstwo o "katastrofalnych konsekwencjach"
Przedstawiciele rosyjskiego wojska poinformowali, że obrona powietrzna zestrzeliła 98 dronów, w tym także te, które miały przelatywać nad Moskwą. Według władz 35 z wszystkich bezzałogowców zostało zlikwidowanych nad obwodem biełgoradzkim.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej