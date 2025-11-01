Awaria BLIKA w całej Polsce. Banki ostrzegają klientów
Użytkownicy w całej Polsce napotykają problemy z systemem płatności BLIK. Od sobotniego poranka nie działa ani generowanie kodów, ani przelewy na telefon. Awaria dotyka zarówno płatności stacjonarne, jak i zakupy online, a banki zalecają korzystanie z alternatywnych metod płatności.
W sobotę od rana użytkownicy w całej Polsce napotykają problemy z systemem płatności BLIK. Według zgłoszeń napływających z różnych regionów kraju, od około godziny 9:00 nie działa ani generowanie kodów BLIK, ani wykonywanie przelewów na telefon.
Serwis Downdetector odnotował pierwsze sygnały o awarii w tym czasie. Problemy dotyczą zarówno płatności w sklepach stacjonarnych, jak i zakupów online.
BLIK nie działa. Banki i operator reagują
Operator systemu BLIK potwierdził na platformie X, że obecnie występują czasowe utrudnienia.
"Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco" - czytamy w komunikacie.
O problemach powiadomiły także banki współpracujące z BLIKIEM. Alior Bank zaleca swoim klientom korzystanie z innych form płatności do czasu rozwiązania awarii.
Podobne trudności zgłaszają klienci Banku Millennium, którzy napotykają błędy przy płatnościach zbliżeniowych oraz przy zakupach internetowych.
Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa awaria, ani co było jej bezpośrednią przyczyną. Użytkownicy systemu BLIK powinni monitorować oficjalne komunikaty operatora oraz banków, by uniknąć problemów podczas płatności.
