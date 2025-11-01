Listopad 2024

26.11: Jan Furtok - piłkarz, były reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata w 1986 r. Miał 62 lata.

30.11: Ryszard Poznakowski - muzyk i kompozytor; członek zespołów Trubadurzy i Czerwono-Czarni. Autor znanych przebojów "Za zdrowie pań", "Chłopiec z gitarą" czy "Gdzie się podziały tamte prywatki". Miał 78 lat.

Grudzień 2024

2.12: Lucjan Brychczy - piłkarz i trener, były reprezentant Polski. Związany z Legią Warszawa. Miał 90 lat.

6.12: Stanisław Tym - ceniony aktor, satyryk, scenarzysta i reżyser filmowy. Wspólnie ze Stanisławem Bareją nakręcił takie niezapomniane hity jak "Poszukiwany, poszukiwana" czy "Miś". Miał 87 lat.

29.12: Jimmy Carter - 39. prezydent Stanów Zjednoczonych (1977-1981), laureat Pokojowej Nagrody Nobla (2002). Miał 100 lat.

Styczeń 2025

7.01: Jean-Marie Le Pen - francuski polityk i samorządowiec, były przewodniczący Frontu Narodowego. Były wieloletni europoseł. Miał 97 lat.

10.01: Andrzej Kraśnicki - działacz sportowy, były prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miał 76 lat.

10.01: Longin Pastusiak - polski polityk, historyk, politolog i amerykanista, były poseł i marszałek Senatu. Miał 90 lat.

11.01: Barbara Rylska - polska aktorka teatralna i filmowa oraz wokalistka. Miała 89 lat.

15.01: David Lynch - amerykański reżyser, aktor, producent i scenarzysta filmowy. Trzykrotnie nominowany do Oscara za najlepszą reżyserię, w 1990 r. otrzymał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes za "Dzikość serca". Światową sławę przyniósł mu serial "Miasteczko Twin Peaks". Miał 79 lat.

Luty 2025

16.02: Andrzej Potocki - były prezes Piasta Gliwice oraz wieloletni poseł Unii Wolności i Unii Demokratycznej. Miał 61 lat.

18.02: Gene Hackman - amerykański aktor oraz pisarz. Zdobywca dwóch Oscarów - za role we "Francuskim łączniku" i "Bez przebaczenia". Miał 95 lat.

18.02: Marian Turski - polski historyk, dziennikarz. Więzień KL Auschwitz-Birkenau oraz redaktor "Polityki". Miał 99 lat.

Marzec 2025

5.03: Monika Dorociak - producentka Polsat News, wydawca programów publicystycznych. Miała 42 lata.

21.03: George Foreman - legendarny amerykański pięściarz, dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej oraz złoty medalista olimpijski. Miał 76 lat.

Kwiecień 2025

5.04: Adam Myjak - polski rzeźbiarz i pedagog, profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Miał 78 lat.

10.04: Leo Beenhakker - holenderski piłkarz, trener i działacz piłkarski. Selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2006-2009. Miał 83 lata.

15.04: Jadwiga Jankowska-Cieślak - polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, zdobywczyni Złotej Palmy w Cannes za główną rolę w filmie "Inne spojrzenie". Miała 74 lata.

21.04: Papież Franciszek - Jorge Mario Bergoglio, argentyński duchowny rzymskokatolicki, papież w latach 2013-2025. Miał 89 lat.

Maj 2025

18.05: Bogusław Nizieński - polski prawnik, sędzia, były Rzecznik Interesu Publicznego. Kawaler Orderu Orła Białego. Miał 97 lat.

Czerwiec 2025

8.06: Ewa Dałkowska - aktorka filmowa i teatralna. Jednymi z jej najbardziej pamiętnych kreacji były role w filmach "Bez znieczulenia", "Rok spokojnego słońca" czy "Korczak". Za działalność na rzecz kultury i demokracji przyznano jej Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Miała 78 lat.

13.06: Piotr Nowina-Konopka - działacz opozycji demokratycznej w PRL, doradca prezydenta Lecha Wałęsy, wieloletni poseł i były ambasador Polski w Watykanie. Miał 76 lat.

Lipiec 2025

3.07: Diogo Jota - portugalski piłkarz, zawodnik Liverpoolu. Zginął w wypadku samochodowym w Hiszpanii. Miał 28 lat.

17.07: Joanna Kołaczkowska - aktorka kabaretowa i teatralna. Występowała m.in. w kabarecie Hrabi. Miała 59 lat.

17.07: Felix Baumgartner - skoczek spadochronowy, który zasłynął w 2012 r. skokiem ze stratosfery. Zginął we Włoszech w wyniku obrażeń odniesionych po wypadku na paralotni. Miał 56 lat.

21.07: Gen. Waldemar Skrzypczak - polski wojskowy, generał broni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Były dowódca Wojsk Lądowych. Wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Miał 69 lat.

22.07: Ozzy Osbourne - brytyjski muzyk, wokalista zespołu Black Sabbath. Od 1980 roku prowadził karierę solową. Zdobywca pięciu nagród Grammy. Miał 77 lat.

Sierpień 2025

11.08: Jerzy Dziewulski - policjant, antyterrorysta, polityk, a także jeden z dowódców operacji "Most". Trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę. Miał 82 lata.

20.08: Józef Kowalczyk - nuncjusz apostolski w Polsce, były metropolita gnieźnieński i prymas Polski. Miał 87 lat.

21.08: Stanisław "Soyka" Sojka - polski wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek i kompozytor. Miał 66 lat.

Wrzesień 2025

4.09: Giorgio Armani - włoski projektant mody. Od lat ubierał największe gwiazdy, a stworzona przez niego marka rozwinęła się w imperium warte miliony. Miał 91 lat.

5.09: Katarzyna Stoparczyk - dziennikarka radiowa i telewizyjna. Zginęła w wypadku samochodowym. Miała 55 lat.

10.09: Charlie Kirk - amerykański prawicowy aktywista polityczny i publicysta. Miał 32 lata.

16.09: Robert Redford - słynny amerykański aktor i reżyser. Gwiazdor znany m.in. z filmów takich jak "Żądło", "Wszyscy ludzie prezydenta" czy "Pożegnanie z Afryką". Miał 89 lat.

23.09: Claudia Cardinale - włoska aktorka filmowa i piosenkarka, gwiazda Hollywood i europejskiego kina. Sławę przyniosły jej role w m.in. "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie". Miała 87 lat.

Październik 2025

3.10: Patricia Routledge - angielska aktorka, zasłynęła rolą Hiacynty Bukiet w serialu komediowym "Co ludzie powiedzą?". Miała 96 lat.

10.10: prof. Adam Strzembosz - prawnik, sędzia, profesor nauk prawnych. Były pierwszy prezes Sądu Najwyższego, przewodniczący KRS. Kawaler Orderu Orła Białego. Miał 95 lat.

11.10: Diane Keaton - amerykańska aktorka, reżyserka i producentka filmowa. Laureatka Oscara, nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej i dwóch Złotych Globów. Miała 79 lat.

16.10: Ace Frehley - współzałożyciel zespołu Kiss i jego pierwszy gitarzysta. Miał 74 lata.

