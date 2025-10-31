Wyniki Lotto na 31 października 2025 roku. Sprawdź, które liczby okazały się szczęśliwe
W piątek, 31 października 2025 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, EuroJackpot, Kaskada, Mini Lotto, Multi Multi.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 października 2025 roku, to:
30, 10, 15, 3, 31, 49
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż siedemnaście milionów złotych.
Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 1 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 października 2025 roku, to:
5, 37, 26, 30, 24, 47
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.
W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 28 października 2025 roku w Suwałkach.
Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 1 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 października 2025 roku, to:
14, 39, 19, 16, 34
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.
Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku przez Internet.
Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 1 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi – wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 października 2025 roku, to:
Losowanie o 14:00: 25, 62, 69, 21, 7, 27, 38, 12, 77, 44, 54, 71, 18, 46, 48, 1, 14, 57, 53, 30 (Plus: 30)
Losowanie o 22:00: 16, 28, 35, 17, 60, 24, 46, 12, 18, 43, 48, 3, 68, 36, 54, 61, 73, 80, 25, 76 (Plus: 76)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.
Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 października 2025 roku, to:
Liczby główne: 5, 11, 40, 41, 47
Euronumery: 1, 5
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 180 milionów.
Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.
Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 4 listopada 2025 roku o godzinie 20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 października 2025 roku, to:
Losowanie o 14:00: 2, 24, 5, 16, 20, 19, 14, 13, 3, 4, 22, 1
Losowanie o 22:00: 8, 23, 3, 7, 18, 12, 2, 14, 15, 13, 11, 19
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.
Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 9 października 2025 roku w Szubinie.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 października 2025 roku, to:
18, 20, 27, 34, 2 oraz 1
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 2500 złotych miesięcznie przez 20 lat.
Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.
Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 1 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 31 października 2025 roku, to:
3, 34, 23, 20, 4 oraz 1
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.
Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory był milion złotych, zdobyty 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.
Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 1 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej