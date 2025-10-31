WHO ostrzega przed wirusem. Nowa odmiana trafiła do Europy

"W gronie państw z najwyższą liczbą przypadków zakażeń znalazły się: Demokratyczna Republika Kongo, Liberia, Kenia i Ghana. W Liberii i Kenii obserwujemy tendencję wzrostową" - przekazało WHO.

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń Światowa Organizacja Zdrowia podjęła decyzję o zwiększeniu częstotliwości publikowania raportów dotyczących zakażeń mpox.

ZOBACZ: Małe owady przenoszą groźne wirusy. Europejski kraj ostrzega

Ogółem we wrześniu zachorowania w związku z wirusa mpox zidentyfikowano w 42 państwach, łączna liczba potwierdzonych zakażeń wyniosła 3135. 12 osób zmarło.

WHO przekazało, że po raz pierwszy zakażenia kladem (szczepem) Ib wirusa (MPXV) zaobserwowano w trzech europejskich państwach: Holandii, Hiszpanii i Portugalii. "Przywleczone przypadki zakażenia kladem Ib MPXV odnotowano wśród podróżujących w Belgii, Kanadzie, Niemczech, Włoszech, Katarze i Hiszpanii" - przekazała organizacja.

Mpox. Objawy przypominają grypę, może być śmiertelna

Mpox rozprzestrzenia się głównie poprzez bliski kontakt z osobą zakażoną: kontakt skóry ze skórą, ust z ustami lub ustami ze skórą, zarazić można się nawet poprzez przebywanie w niewielkiej odległości (twarzą w twarz) z zakażonym.

Choroba może wywoływać objawy zbliżone do grypy. Ministerstwo Zdrowia opisuje objawy kliniczne następująco: "gorączka (powyżej 38 st. C), bóle pleców, mięśni i głowy, osłabienie, wyczerpanie, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych (uogólnione lub miejscowe), wysypka (grudki) na skórze i owrzodzenia na błonie śluzowej".

ZOBACZ: Choroba ze średniowiecza zaatakowała w USA. Zarażony pacjent zmarł

"W krajach afrykańskich, w których występuje rezerwuar zwierzęcy wirusa, możliwym źródłem zachorowań ludzi jest również kontakt ze zwierzętami lub surowym lub niedogotowanym mięsem upolowanych zwierząt" - informuje resort.

Większość osób przechodzi zakażenie łagodnie i szybko wraca do pełnego zdrowia, ale niektóre z nich bardzo poważnie chorują. W szczególnych przypadkach zakażenie może kończyć się śmiercią - według danych WHO z ostatnich dwóch miesięcy dotyczy to od 0,4 do 0,6 proc. zakażonych.





Szczepienia przeciw mpox są w Polsce dobrowolne. Dostępny jest preparat JYNNEOS (Bavarian Nordic A/S). Zaszczepić można się przedekspozycyjnie i poekspozycyjne w grupie osób narażonych, tj. u osób z bliskiego kontaktu, personelu medycznego i laboratorium - informuje MZ.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni