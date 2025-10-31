Trzęsienie ziemi u byłego mistrza Polski. Legia ogłosiła decyzję

"Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele" - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Michał Żewłakow, cytowany w klubowym komunikacie.

Jednym z tych celów było zdobycie po raz drugi z rzędu Pucharu Polski, ale kres tym planom położyła czwartkowa porażka z Pogonią Szczecin 1:2. Był to poniekąd rewanż za finał poprzedniego sezonu, w którym Legia zwyciężyła 4:3.

- Puchar Polski był dla nas istotnym celem, ale w tym sezonie przed nami jeszcze wiele ważnych meczów w ekstraklasie i Lidze Konferencji. Zdobycie mistrzostwa jest kluczowe - mówił rumuński szkoleniowiec na konferencji prasowej.

ZOBACZ: Kradli i włamywali się do samochodów. Policja rozbiła gang

- Poprosiłem o spotkanie z zarządem. Jeśli coś się nie zmieni, to Legia będzie dalej cierpieć, a tego nie chcę. Ci niesamowici kibice zasługują na lepsze wyniki. Nie chcę być człowiekiem, który niszczy ich marzenia - oznajmił.

Według relacji medialnych blisko odejścia Rumun był już w połowie tego miesiąca, po trzech kolejnych porażkach: z Górnikiem Zabrze i Zagłębiem Lubin w ekstraklasie oraz tureckim Samsunsporem w Lidze Konferencji. Wtedy pojawiły się nieoficjalne informacje, że podał się do dymisji, ale zdementował je rzecznik prasowy Bartosz Zasławski.

Legia Warszawa ma tymczasowego trenera. "To była wspólna decyzja"

Pod jego wodzą w 12 meczach ekstraklasy warszawianie zdobyli 16 punktów i zajmują 10. miejsce w tabeli. Do prowadzącego Górnika Zabrze mają 10 straty, choć rozegrali też o jedno spotkanie mniej.

Przebrnęli też przez dwie rundy eliminacji Ligi Europy, ale po porażce w dwumeczu trzeciej z AEK Larnaka znaleźli się w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. W niej pokonali szkocki Hibernian FC. Ponadto zdobyli Superpuchar Polski po zwycięstwie nad Lechem Poznań 2:1. Łączny bilans od momentu zatrudnienia Rumuna to 12 wygranych, sześć remisów i siedem porażek.

ZOBACZ: Zwerbuj kolegę do armii, a dostaniesz nagrodę. Kreml desperacko szuka poborowych

Iordanescu zanim rozpoczął pracę w Warszawie prowadził kilka klubów w ojczyźnie oraz CSKA Sofia, a w latach 2022-2024 był selekcjonerem reprezentacji Rumunii. Jego największym sukcesem było wywalczenie awansu do mistrzostw Europy 2024.

Do czasu ogłoszenia nazwiska nowego trenera Legię prowadzić będzie jej były piłkarz Astiz. 41-letni Hiszpan bronił barw stołecznego klubu w latach 2007-2015 (pierwszy sezon - na wypożyczeniu) oraz 2017-2021. Cztery razy wywalczył tytuł mistrzowski i pięciokrotnie Puchar Polski.

W roli pierwszego trenera zadebiutuje w niedzielę podczas meczu Legii z Widzewem Łódź.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Będę wyciągał rękę do kancelarii Nawrockiego". Zaskakująca deklaracja ministra Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / PAP