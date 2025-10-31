Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Jedna osoba nie żyje
Na przejeździe kolejowym w Zbąszynie doszło do tragicznego wypadku. Nie żyje jedna osoba. Doszło do utrudnień w ruchu pociągów.
Do wypadku doszło ok. godz. 3.40. Jak przekazał oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg intercity uderzył w samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia zginął kierowca pojazdu. Nikt więcej nie podróżował samochodem.
Wypadek w Zbąszynie. Utrudnienia w ruchu
Dyżurny wielkopolskiej straży podał, że pasażerowie podróżujący pociągiem relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście nie odnieśli obrażeń.
Pociągiem podróżowało około 300 osób.
ZOBACZ: Samochód wjechał pod pociąg. Wszyscy pasażerowie zginęli
Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej