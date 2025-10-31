Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Jedna osoba nie żyje

Na przejeździe kolejowym w Zbąszynie doszło do tragicznego wypadku. Nie żyje jedna osoba. Doszło do utrudnień w ruchu pociągów.

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Jedna osoba nie żyje
Do wypadku doszło na przejeździe w miejscowości Zbąszyń

Do wypadku doszło ok. godz. 3.40. Jak przekazał oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, pociąg intercity uderzył w samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia zginął kierowca pojazdu. Nikt więcej nie podróżował samochodem.

Wypadek w Zbąszynie. Utrudnienia w ruchu

Dyżurny wielkopolskiej straży podał, że pasażerowie podróżujący pociągiem relacji Warszawa Wschodnia - Świnoujście nie odnieśli obrażeń.

 

 

 

 

Pociągiem podróżowało około 300 osób.

 

Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową.

 

 

 

 

 

