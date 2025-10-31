W związku z dniem Wszystkich Świętych ponad 5 tys. policjantów ruchu drogowego pojawi się w weekend w kulminacyjnych momentach na drogach całej Polski.

Działania policjantów w związku z wyjazdami w tym okresie rozpoczęły się w piątek i potrwają do końca weekendu. Oznacza to wzmożone kontrole - poinformowało Biuro Ruchu Drogowego KGP.

Policjanci będą m.in. kontrolować prędkość pojazdów, trzeźwość kierowców i bezpieczeństwo pasażerów oraz zapewniać płynność ruchu.

Na antenie Polsat News podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP wyraził ubolewanie z powodu wciąż wysokiej liczby przypadków zatrzymań nietrzeźwych kierowców. - Choć te dane z roku na rok spadają, wciąż utrzymują się na poziomie około 100 tys. rocznie - podkreślił.

Jak poinformował podinsp. Opas, w tym roku ujawniono 82 133 nietrzeźwych kierowców. Liczba przeprowadzonych badań na obecność alkoholu wzrosła - wykonano ich już 14 milionów, czyli o ponad 2,5 miliona więcej niż w 2024 roku.

Wszystkich Świętych. Wzmożone kontrole na drogach w ramach akcji "Znicz"

- Niestety, jest to okres, kiedy bardzo często mówimy o dużej liczbie zdarzeń. W zeszłym roku było 161 wypadków drogowych. Zginęło w nich 11 osób, a 19 zostało rannych. Dlatego proszę przede wszystkim o rozwagę i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy, którzy bardzo często będą ręcznie kierować ruchem - powiedział Opas w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP).

Jak dodał, policja wykorzysta wszystkie środki, jakimi dysponuje. - Mówimy tu zarówno o grupach speed, o oznakowanych jak i nieoznakowanych radiowozach. Na pewno widoczni będą policjanci w białych czapkach i żółtych kamizelkach, kierujący ruchem w pobliżu cmentarzy - powiedział.

W wypowiedzi dla Polsat News policjant uczulał także na wzmożoną aktywność złodziei na cmentarzach. Ponadto zaapelował do kierowców, by nie parkowali na chodnikach i niewyznaczonych do tego miejscach, ponieważ - jak ostrzegł - może się to skończyć odholowaniem pojazdu.

Ostrzeżenie policji przed dniem Wszystkich Świętych. "Dane policyjne są wciąż za wysokie"

Z uwagi na zmiany w organizacji ruchu w okolicach nekropolii często najłatwiej na groby bliskich można będzie się dostać komunikacją miejską, która podjeżdża pod bramy cmentarne.

Zapytany na co policjanci będą zwracać największą uwagę, przekazał, że przede wszystkim na bezpieczeństwo podróżujących.

- Będziemy również kontrolować stan trzeźwości kierowców, sprawdzać sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci, a także zwracać uwagę na poważne wykroczenia, bardzo często dotyczące nadmiernej prędkości - ostrzegł.

Opas zaznaczył również, że za kierownicą nie ma miejsca na nierozważne zachowania. - I pod tym kątem będziemy też działać, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Nie zależy nam absolutnie na żadnych mandatach, tylko na tym, żeby wszyscy sprawnie dojechali na miejsce - zapewnił.

Podinsp. Opas przypomniał, że 31 października w godz. 18-22 oraz 1 listopada w godz. 8-22 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów oraz niektórych innych pojazdów ze względu na rodzaj wykonywanego przewozu.

