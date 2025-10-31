Rosja nie odpuszcza, polskie myśliwce poderwane. "Potencjalne zagrożenie"
To trzecie w tym tygodniu poderwanie myśliwców do przechwycenia rosyjskiej maszyny nad Bałtykiem. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, samolot rozpoznawczy Rosji Ił-20 wykonał lot bez jego wcześniejszego zgłoszenia. Stanowił "potencjalne zagrożenie" - podano w komunikacie.
Dwa polskie myśliwce dyżurne MiG-29 zostały skierowane w piątek przed godz. 9 w pobliże przelatującego nad Morzem Bałtyckim rosyjskiego samolotu zwiadowczego Ił-20. DORSZ podkreśla, że to kolejny taki incydent.
Rosyjski samolot przechwycony przez polskie myśliwce nad Bałtykiem
W komunikacie dowództwa poinformowano, że samolot poruszał się w tej przestrzeni bez zgłoszenia planu lotu. Miał także wyłączony transponder, stanowiąc tym samym potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w regionie.
"Polscy piloci przechwycili i zidentyfikowali obcy statek powietrzny, który został eskortowany zgodnie z procedurami NATO" - podano.
Mimo zaalarmowania polskiego lotnictwa, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. "To już trzecia taka sytuacja w tym tygodniu, potwierdzająca narastającą aktywność rosyjskiego lotnictwa w rejonie Bałtyku" - wyjaśniło DORSZ.
Trzeci przelot rosyjskiej maszyny w tym tygodniu
Dowództwo zapewnia, że polskie wojsko trwa w pełnej gotowości bojowej. "Skutecznie reaguje na wszelkie prowokacyjne działania Federacji Rosyjskiej", działając z innymi jednostkami Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Do jednego z dwóch poprzednich przypadków niepokojącej aktywności rosyjskich samolotów w powietrzu doszło w czwartek. Wówczas para dyżurna polskich myśliwców MiG-29 również została poderwana do przechwycenia maszyny. Z kolei pierwszy incydent w tym tygodniu, w którym nie zgłoszono planu przelotu nad Bałtykiem, miał miejsce we wtorek.
