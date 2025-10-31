Jak podaje Onet, październikowy sondaż IBRiS przynosi wyraźne ochłodzenie stosunku Polaków wobec niemal wszystkich polityków.

Największym zaufaniem wśród polityków cieszy się Karol Nawrocki - ufa mu 47 proc. badanych, choć to spadek o 1,8 pkt proc. w porównaniu z wrześniem.

Brak zaufania do prezydenta deklaruje 38,6 proc. ankietowanych, a 12,9 proc. ma wobec niego neutralny stosunek.

Najnowszy sondaż zaufania do polityków. Sikorski i Tusk z dużymi spadkami

Drugie miejsce w sondażu zajmuje Radosław Sikorski z wynikiem 44,2 proc. zaufania, co oznacza spadek o 3,6 pkt proc. Prawie tyle samo osób deklaruje wobec niego nieufność - 44,6 proc.

Jak zauważa Onet, największym "zaskoczeniem" badania jest awans Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wicepremier i minister obrony zdobył 38,3 proc. zaufania, notując wzrost o 3,9 pkt proc. i po raz pierwszy od stycznia wrócił na podium.

W środku stawki notowane są wyraźne spadki. Krzysztof Bosak spadł na czwarte miejsce (36,4 proc.), a Donald Tusk zanotował wynik 35,6 proc., co oznacza spadek o 3,5 pkt proc. Tuż za nim uplasował się Rafał Trzaskowski z 35,4 proc. - to jego najgorszy wynik od czerwca 2023 roku.

Andrzej Duda poza pierwszą dziesiątką

Dalsze miejsca zajmują: Mateusz Morawiecki (33,3 proc.), Sławomir Mentzen (32,6 proc.), Magdalena Biejat (32,3 proc.) i Włodzimierz Czarzasty (32 proc.).

Po raz pierwszy od wielu miesięcy poza czołową dziesiątką znalazł się były prezydent Andrzej Duda z wynikiem 31,5 proc.

Na końcu rankingu znaleźli się Adrian Zandberg (23,7 proc.), Grzegorz Braun (23,1 proc.) i Szymon Hołownia (20,6 proc.). Jak wskazuje Onet kryzys zaufania do marszałka Sejmu pogłębia się - w tym miesiącu odsetek osób mu nieufnych wzrósł o 16,6 pkt proc., głównie kosztem dotychczasowych odpowiedzi neutralnych.

Najwięcej osób deklaruje brak zaufania wobec Grzegorza Brauna (65,3 proc.) i Jarosława Kaczyńskiego (62,8 proc.), co czyni ich najmniej wiarygodnymi politykami w oczach opinii publicznej.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 24-25 października 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).

