Zdaniem Mariusza Błaszczaka działania prokuratury wobec Zbigniewa Ziobry to "absurdalne i bezpodstawne ataki". W tym tygodniu prokuratura poinformowała o 26 zarzutach, w tym dotyczących grupy przestępczej i nieprawidłowości przy funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Mariusz Błaszczak: Tusk jak moskiewskie satrapa

Błaszczak mówił też o wcześniejszym aresztowaniu posła Dariusza Mateckiego. - Z dwóch sędziów trzech zdecydowało, że aresztowanie Mateckiego jest bezprawne. (…) Co zrobił w konsekwencji Donald Tusk i Waldemar Żurek? Usunęli możliwość losowania sędziów. Dziś sędziowie są wskazywani i będą wskazywani ci, którzy zachowają się tak, jak sobie tego Donald Tusk życzy - uważa wiceprezes PiS.

ZOBACZ: Ziobro przedłużył pobyt na Węgrzech. "Powodem telefon z kancelarii Orbana"

Według nowych zasad losowany będzie sędzia referent, dwóch pozostałych sędziów w składzie będą mógł wskazać przewodniczący wydziału sądu.

- Bezczelność Tuska jest niespotykana. W żenującym filmiku, w którym Tusk mówi, że po zupie, żurku, będzie drugie danie, będzie deser, Donald Tusk zachowuje się niczym satrapa moskiewski. Pokazuje, że wyroki są już wskazane, napisane. Tylko szuka realizatorów - mówił dalej.

Zarzuty wobec polityków PiS. Odpowiadają "hurtowymi zarzutami"

Z kolei Michał Wójcik stwierdził, że obecnej władzy chodzi o "pokazanie obrazka - Zbigniew Ziobro za kratami". - Dwa lata budowany był reżim, najpierw przejęli media publiczne (…). Potem napadli na prokuraturę - ocenił polityk.

ZOBACZ: Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Jest akt oskarżenia wobec Dariusza Mateckiego

Podczas konferencji prasowej Janusz Kowalski mówił natomiast o przyszłości. Podkreślił, że w pierwszych tygodniach po przejęciu władzy PiS będzie chciało "dokończyć reformę wymiaru sprawiedliwości".

- Wszystkich tych, którzy dzisiaj się śmieją, atakują, ale przekraczają uprawnienia w sposób praworządny i sprawiedliwy, nawet nie rozliczyć, tylko postawić im zarzuty karne hurtowo. W III RP nie było takiego rządu jak rząd Donalda Tuska, który w zasadzie bez jednego wyjątku, może jednego czy dwóch, trzeba postawić przed Trybunałem Stanu - powiedział poseł.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni