Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka zapewnił, że nowy sprzęt zacznie być wykorzystywany w grudniu. "Oresznik" to system rakietowy, który władze Mińska określają mianem "straszliwej broni".

Tłumacząc swoją decyzję, Łukaszenka stwierdził, że chce w ten sposób przestraszyć przeciwników Białorusi, którzy są za granicą. - Także usiądziemy z Putinem, podejmiemy decyzję i bum! - podkreślił.

Łukaszenka ze wsparciem Putina. Wojsko otrzyma nowy system

- Więc nie pakujcie się w tarapaty. W końcu od tego zaczęła się wojna w Ukrainie. W Donbasie ludność rosyjskojęzyczna była gnębiona, zabijana i truta. To działo się na moich oczach - mówił białoruski dyktator.

Łukaszenka dodał, że "porozumienia pokojowe zostały osiągnięte na platformie mińskiej w pewnym momencie", ale nie precyzował, co dokładnie ma na myśli. Wrócił jednak do tematu "przeciwników Białorusi", którzy "zdecydowali się działać podstępem, w związku z czym sytuacja jest, jaka jest".

- Okazuje się, że nie zgodzili się. Okazuje się, że przyjechali do Mińska, żeby oszukać Rosję i nas. Oszukiwali. Cóż, tak się stało. Zginęły już dwa miliony ludzi, a Ukraińcy zostali okaleczeni. Cóż, dlaczego tak jest? Żyliśmy normalnie. I Polacy, i Litwini, i tak dalej - podsumował.

Zgoda ze strony Kremla. Plan zgłoszono rok wcześniej

Ukraińska agencja Unian informowała wcześniej, że system "Oresznik" będzie obsługiwał wyrzutnię rakiet średniego zasięgu. We wrześniu - jak wynikało z analizy zdjęć satelitarnych - blisko stolicy Białorusi rozpoczęto budowę bazy wojskowej, która mogłaby posłużyć jako centrum zaopatrzeniowe dla systemu.

Dziennikarze Unian podają ponadto, że pod koniec 2024 roku Łukaszenka zwrócił się do Putina z prośbą o możliwość rozmieszczenia dodatkowej broni w Białorusi.

