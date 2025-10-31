Mniej uchodźców w USA. Donald Trump Trump ustalił nowy limit
Prezydent USA Donald Trump ustalił limit przyjęć uchodźców na rok fiskalny 2026 r. na poziomie 7,5 tys. osób - wynika z dokumentu opublikowanego w czwartek przez Biały Dom. Co ciekawe, priorytetowo będzie traktowana biała ludność z RPA, która - zdaniem amerykańskiego przywódcy - jest prześladowana. Wcześniej polityk opowiedział się za zaostrzeniem polityki migracyjnej i humanitarnej.
W dokumencie zapisano, że przyjęcie 7,5 tys. uchodźców jest "usprawiedliwione względami humanitarnymi albo leży w interesie narodowym".
Poprzedni limit ustanowiony jeszcze przez byłego prezydenta Joe Bidena był na poziomie 125 tys. osób rocznie - podał Reuters. Rok fiskalny w USA trwa od początku października do końca września.
Trump zmienił politykę wobec uchodźców
Po powrocie do Białego Domu w styczniu Trump wstrzymał przyjmowanie uchodźców i zapowiedział, że proces zostanie wznowiony, gdy będzie to w interesie narodowym USA.
Później wydał dekret, zgodnie z którym priorytetowo mają być przyjmowani uchodźcy z mniejszości afrykanerskiej w RPA. Jak argumentował, ta biała społeczność pada ofiarą dyskryminacji w zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność RPA. Rząd RPA odrzucił te twierdzenia.
Prezydent USA oskarżył Wenezuelę o przysyłanie migrantów
Kilka tygodni temu Donald Trump oskarżył wenezuelski reżim o wysyłanie do USA uchodźców i niebezpiecznych migrantów "z całego świata".
"Chcemy, aby Wenezuela natychmiast przyjęła wszystkich więźniów i ludzi psychicznie chorych, w tym także tych z najgorszych zakładów psychiatrycznych na świecie, którzy zostali podrzuceni do Stanów Zjednoczonych przez wenezuelskie 'władze'" - poinformował Trump na platformie Truth Social.
Prezydent USA przekonuje w swoim wpisie, że "tysiące ludzi zostało zranionych, a nawet zabitych, przez tych 'potworów'".
"Zabierajcie ich z naszego kraju, do cholery, i to jak najszybciej, albo zapłacicie niepoliczalną cenę" - dodał.
