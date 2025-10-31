W dokumencie zapisano, że przyjęcie 7,5 tys. uchodźców jest "usprawiedliwione względami humanitarnymi albo leży w interesie narodowym".

Poprzedni limit ustanowiony jeszcze przez byłego prezydenta Joe Bidena był na poziomie 125 tys. osób rocznie - podał Reuters. Rok fiskalny w USA trwa od początku października do końca września.

Trump zmienił politykę wobec uchodźców

Po powrocie do Białego Domu w styczniu Trump wstrzymał przyjmowanie uchodźców i zapowiedział, że proces zostanie wznowiony, gdy będzie to w interesie narodowym USA.

Później wydał dekret, zgodnie z którym priorytetowo mają być przyjmowani uchodźcy z mniejszości afrykanerskiej w RPA. Jak argumentował, ta biała społeczność pada ofiarą dyskryminacji w zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność RPA. Rząd RPA odrzucił te twierdzenia.

Prezydent USA oskarżył Wenezuelę o przysyłanie migrantów

Kilka tygodni temu Donald Trump oskarżył wenezuelski reżim o wysyłanie do USA uchodźców i niebezpiecznych migrantów "z całego świata".

"Chcemy, aby Wenezuela natychmiast przyjęła wszystkich więźniów i ludzi psychicznie chorych, w tym także tych z najgorszych zakładów psychiatrycznych na świecie, którzy zostali podrzuceni do Stanów Zjednoczonych przez wenezuelskie 'władze'" - poinformował Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA przekonuje w swoim wpisie, że "tysiące ludzi zostało zranionych, a nawet zabitych, przez tych 'potworów'".

"Zabierajcie ich z naszego kraju, do cholery, i to jak najszybciej, albo zapłacicie niepoliczalną cenę" - dodał.

