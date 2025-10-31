Białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka uznał, że to Polska zerwała porozumienie w sprawie wymiany więźniów z Białorusią - przekazała rządowa agencja BelTA.



- Mieliśmy kontakt z Polakami. Domagają się Poczobutów (więziony na Białorusi Andrzej Poczobut - red.) - powiedział Łukaszenka. Według niego Mińsk zareagował pozytywnie na żądania strony polskiej.

- Mówimy im: dobrze, jest tam dwóch, trzech naszych ludzi. Oddajcie ich, wymienimy ich. Jeśli chcecie Poczobuta, jesteśmy gotowi to zrobić - dodał dyktator.

Łukaszenka twierdzi, że Polska zerwała rozmowy. Jasne stanowisko MSZ

Łukaszenka uznaje, że w reakcji na "wstępne porozumienie" Polska oświadczyła, że jest "gotowa rozmawiać" i "otworzyła punkty kontrolne".



- Wczoraj KGB przekazało mi, że Polacy wycofali się z rozmów w geście solidarności z Litwą w sprawie tych balonów. Powiedziałem: Pozdrów ich ode mnie. Wycofali się - cóż, my też się wycofamy - powiedział dyktator.

Jak dodał, "odkładamy to na później". - Jak będziecie gotowi, wróćcie, to z wami porozmawiamy - przekazał.

Do słów białoruskiego dyktatora odniósł się rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

- Zależy nam, aby Andrzej Poczobut jak najszybciej opuścił więzienie. Nie będziemy komentować doniesień ani białoruskiego KGB, ani Łukaszenki - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl.

Polska ogłosiła gotowość do otwarcia w listopadzie przejść granicznych z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy. Jednak później odroczyła tę decyzję po decyzji Litwy o całkowitym zamknięciu granicy drogowej z Białorusią na miesiąc.

Litwa z kolei jako powód zamknięcia granicy podała incydenty z balonami meteorologicznymi przylatującymi z Białorusi i wykorzystywanymi do przemytu papierosów.

