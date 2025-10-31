Kradli i włamywali się do samochodów. Policja rozbiła gang

Prokuratura Krajowa poinformowała także, że służby zabezpieczyły siedem pojazdów, które zostaną sprawdzone w badaniach mechanoskopijnych, czy m.in. nie zostały przerobione ich numery VIN.

Dodano, że zabezpieczone zostały także urządzenia służące do kradzieży samochodów, części i podzespoły pojazdów oraz dwa przedmioty przypominające broń palną. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono także kwotę w wysokości ponad 50 tys. zł.

"Prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty dotyczące kierowania (jednej osobie) i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem, paserstwa oraz oszustwa" - przekazała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego PK.

Kradli i włamywali się do samochodów. Postawiono im ponad 100 zarzutów

Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż członkowie gangu kradli i włamywali się do pojazdów, a następnie zajmowali paserstwem części uzyskanych z demontażu. Pojawiły się także przypadki wyłudzenia odszkodowania z tytułu fikcyjnych zgłoszeń kradzieży pojazdów. Łącznie wszystkim podejrzanym przedstawiono 126 zarzutów.

Decyzją sądu sześć zatrzymanych osób zostało aresztowanych na trzy miesiące. Dwie osoby zostały objęte dozorem policji. Zarzuty w śledztwie przedstawiono także trzem innym podejrzanym, doprowadzonym z zakładów karnych, gdzie odbywają karę za inne przestępstwa. Śledztwo jest jednak rozwojowe, a prokurator nie wyklucza dalszych zatrzymań.

W zatrzymaniu podejrzanych brali udział funkcjonariusze wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji, przy wsparciu policjantów innych jednostek garnizonu stołecznego, funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Działali oni na polecenie prokuratora mazowieckiego wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

bp / polsatnews.pl