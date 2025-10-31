Kokoszniki zamiast kapelusza czarownicy. Rosjanie obrazili się na Halloween

TASS powołuje się na raport Wildberries&Russ. To największy sprzedawca internetowy w Rosji.

"Obserwujemy stopniowy spadek zainteresowania Halloween i przesunięcie uwagi w stronę towarów rosyjskich (...). Chociaż sprzedaż towarów związanych z Halloween w październiku wzrosła o 21 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, jest to znacznie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy sprzedaż wzrosła o 330 proc." - czytamy w cytowanym przez agencję komunikacie.

Firma podaje również przykłady produktów, które obecnie mają bardziej interesować Rosjan. Wskazuje na zakupy między innymi kokoszników, czyli ozdobnych, sztywnych czepców. Tradycyjnie były noszone przez zamężne kobiety w centralnej i północnej części Rosji przed górami Ural.

Halloween. Rosjanie wolą kokoszniki i kubanki

Wildberries&Russ nie podaje dokładnych danych o zainteresowaniu tradycyjnymi produktami, ale wymienia również zakupy kubanek. To męskie, futrzane czapki - skrócone papachy, tradycyjnie noszone przez Kozaków kubańskich.

Analitycy rosyjskiej firmy zaznaczają, że spadek zainteresowania produktami związanymi z Halloween wynika przede wszystkim ze spadków sprzedaży w regionach Moskwy i Petersburga. Tam wzrost zainteresowania produktami w kategorii Halloween wyniósł odpowiednio 102 i 130 proc., w porównaniu ze wzrostem ponad 300 proc. w ubiegłym roku.

Rosja i halloweenowe gadżety. W modzie pajęczyny i kostiumy

Część Rosjan wciąż jednak kupuje produkty związane z Halloween. Największym zainteresowaniem w październiku 2025 cieszyły się sztuczne pajęczyny, lampiony z dyni oraz maski związane z serią filmową "Krzyk", jak również maski z podobizną Leonida Jakubowicza. To rosyjski aktor i prowadzący "Pola Cudów", czyli rosyjskiej adaptacji teleturnieju "Koło fortuny".

Wśród produktów najczęściej sprzedawanych w październiku są również peleryny, migające naklejki z nietoperzami, balony w kształcie dyni i zmywalne tatuaże. Radio RBK dodaje, że Rosjanie chętnie kupują też nadmuchiwane kostiumy w kształcie świnki oraz świecące w ciemności piżamy z motywem szkieletu.

