Jarosław Urbaniak w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polska
W piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" Grzegorz Kępka porozmawia z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, przewodniczącym sejmowej Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Transmisja programu w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, polsatnews.pl i Interii. Początek o godz. 19:15.
Drugim gościem będzie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń z Polski 2050.
