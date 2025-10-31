Dostrzegli obiekt w powietrzu, lotnisko w Berlinie uruchomiło procedurę. Część lotów przekierowana
Lotnisko w Berlinie zostało czasowo sparaliżowane w związku z zaobserwowaniem drona - poinformowały niemieckie media. Część samolotów skierowano na inne lotniska. Występowały opóźnienia i utrudnienia operacji lotniczych. Obecnie jednak ruch odbywa się normalnie.
Według niemieckiej agencji informacyjnej dpa w piątek wieczorem w pobliżu portu lotniczego w Berlinie zarejestrowano przelot bezzałogowca.
Na jakiś czas wstrzymano loty do Bazylei, Oslo i Barcelony. Samolot lecący z Londynu do Berlina został przekierowany do Hamburga. Trasę zmieniono także w rejsach ze Sztokholmu czy Helsinek - podaje Radio Erft, powołując się na depeszę agencji.
Problem na lotnisku w Berlinie. Loty wznowione po przerwie z powodu drona
Media podają też, że piloci poinformowali pasażerów o przyczynie utrudnień. "Lotnisko w Berlinie wznowiło działalność po krótkim zawieszeniu spowodowanym doniesieniami o dronach w pobliżu lotniska" - przekazano wieczorem na stronie Flightradar24.
Dziennik "Tagesspiegel" zacytował rzecznika oddziału reagowania policji Brandenburgii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że świadek przelotu drona zawiadomił służby, które przysłały na lotnisko swój patrol. Załoga również zaobserwowała ruch bezzałogowca. - Obecnie już nie lata - zapewnił rzecznik.
Do poważniejszego incydentu dronowego doszło na początku października na lotnisku w Monachium. Wówczas dwa razy w ciągu jednej doby funkcjonowanie portu zostało wstrzymane z powodu procedury bezpieczeństwa po dostrzeżeniu dronów w powietrzu.
