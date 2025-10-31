Dostrzegli obiekt w powietrzu, lotnisko w Berlinie uruchomiło procedurę. Część lotów przekierowana

Według niemieckiej agencji informacyjnej dpa w piątek wieczorem w pobliżu portu lotniczego w Berlinie zarejestrowano przelot bezzałogowca.

Na jakiś czas wstrzymano loty do Bazylei, Oslo i Barcelony. Samolot lecący z Londynu do Berlina został przekierowany do Hamburga. Trasę zmieniono także w rejsach ze Sztokholmu czy Helsinek - podaje Radio Erft, powołując się na depeszę agencji.

Problem na lotnisku w Berlinie. Loty wznowione po przerwie z powodu drona

Media podają też, że piloci poinformowali pasażerów o przyczynie utrudnień. "Lotnisko w Berlinie wznowiło działalność po krótkim zawieszeniu spowodowanym doniesieniami o dronach w pobliżu lotniska" - przekazano wieczorem na stronie Flightradar24.

Berlin Airport is operating again after a brief suspension due to reports of drones near the airfield. More than two dozen flights diverted to alternate airports. https://t.co/qMRhoQJsBu pic.twitter.com/H07S0h7RN6 — Flightradar24 (@flightradar24) October 31, 2025

Dziennik "Tagesspiegel" zacytował rzecznika oddziału reagowania policji Brandenburgii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że świadek przelotu drona zawiadomił służby, które przysłały na lotnisko swój patrol. Załoga również zaobserwowała ruch bezzałogowca. - Obecnie już nie lata - zapewnił rzecznik.

ZOBACZ: Katastrofa lotnicza w Kenii. Na pokładzie zagraniczni turyści

Do poważniejszego incydentu dronowego doszło na początku października na lotnisku w Monachium. Wówczas dwa razy w ciągu jednej doby funkcjonowanie portu zostało wstrzymane z powodu procedury bezpieczeństwa po dostrzeżeniu dronów w powietrzu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni