Amerykański resort obrony miał stwierdzić, że przekazanie broni na front nie wpłynie negatywnie na posiadane zapasy, co wcześniej sugerował prezydent USA.

Źródła CNN przekazały, że Pentagon poinformował Biały Dom o swojej ocenie na początku tego miesiąca, tuż przed spotkaniem Trumpa z Zełenskim, który naciskał na to, aby pociski skuteczniej atakowały obiekty naftowe i energetyczne głęboko w Rosji. Tomahawki mają zasięg około 1600 km.

Więcej informacji wkrótce...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni