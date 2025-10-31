Amerykańskie Tomahawki mogą trafić do Ukrainy. Pentagon wyraził zgodę
Pentagon dał Białemu Domowi zielone światło na przekazanie pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk Ukrainie - przekazała telewizja CNN. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta USA Donalda Trumpa.
Amerykański resort obrony miał stwierdzić, że przekazanie broni na front nie wpłynie negatywnie na posiadane zapasy, co wcześniej sugerował prezydent USA.
Źródła CNN przekazały, że Pentagon poinformował Biały Dom o swojej ocenie na początku tego miesiąca, tuż przed spotkaniem Trumpa z Zełenskim, który naciskał na to, aby pociski skuteczniej atakowały obiekty naftowe i energetyczne głęboko w Rosji. Tomahawki mają zasięg około 1600 km.
Więcej informacji wkrótce...
