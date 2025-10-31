Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło, że w Trzciance, Kadłubku, Niekursku, Sarczy, Smolarni, Straduniu, Dłużewie, Osińcu, Pańskiej Łasce, Radolinie oraz Teresinie woda kranowa jest zdatna do spożycia tylko po przegotowaniu.

Wiadomość powinni otrzymać wyłącznie mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, chyba że problem będzie eskalował lub wystąpi także w innych regionach.

Woda z bakteriami. Mieszkańcy 11 miejscowości w Wielkopolsce otrzymali alert

Powiatowy inspektor sanitarny w Czarnkowie wydał w tej sprawie stosowny komunikat, zawiadamiając, że wodociągi publiczne w Trzciance i Radolinie nie przeszły pomyślnie ostatnich badań kontrolnych.

Stwierdzono, że jakość wody uległa pogorszeniu pod względem biologicznym i odbiega od wymagań ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia. W wodociągach wykryto pojedyncze bakterie z grupy coli.

Bakterie te są grupą mikroorganizmów powszechnie wystąpujących w środowisku naturalnym. Choć same zwykle nie powodują poważnych dolegliwości u człowieka, ich obecność w wodzie może świadczyć m.in. o warunkach sprzyjających wytwarzaniu się biofilmu.

Zalecenia sanepidu. Jak postępować w przypadku zanieczyszczenia wody?

Inspektorat sanitarny zaleca, aby wodę przed spożyciem gotować minimum dwie minuty, a następnie pozostawić do samoczynnego ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych, np. mycia podłóg i spłukiwania toalety.

Prowadzona jest dezynfekcja rurociągów. Może występować tymczasowa zmiana smaku i zapachu wody ze względu na wprowadzenie do obiegu znacznej ilości chloru.

