Lekarz i ksiądz byli w grupie 10 osób, które usłyszały zarzuty dotyczące wprowadzenia do obrotu i udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych zawierających m.in. oxykodon i fentanyl. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu, proceder trwał od 2023 roku.
Jak przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn, zatrzymywanie podejrzanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Krakowie miało miejsce od 29 maja do 2 października 2025 r. w województwach: małopolskim, wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.
Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.
Zarzuty dotyczą wprowadzania do obrotu oraz uczestnictwa w obrocie znaczną ilością tabletek i plastrów zawierających m.in. oxykodon i fentanyl, a także poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Nowy Sącz. Zarzuty dla 10 osób, w tym księdza i lekarza
Z ustaleń śledztwa wynika, że proceder trwał od 2023 roku. Wśród podejrzanych jest m.in. 52-letni lekarz, który miał wystawiać fałszywe recepty na leki opioidowe, 39-letnia kobieta i 39-letni mężczyzna zajmujący się wprowadzaniem leków do obrotu, 50-letni mężczyzna wywożący środki do Holandii oraz dwóch mężczyzn w wieku 35 i 31 lat uczestniczących w obrocie tymi substancjami.
Jednym z odbiorców leków zawierających substancje narkotyczne, m.in. benzodiazepiny, był 45-letni ksiądz z parafii w województwie mazowieckim, któremu przedstawiono zarzut udziału w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych.
"Do wprowadzania do obrotu środków dochodziło zarówno poprzez bezpośrednie kontakty osób uczestniczących w procederze, jak i za pośrednictwem firm kurierskich" – poinformowała w komunikacie prok. Rataj-Mykietyn.
Podczas przeszukań zabezpieczono kilka tysięcy tabletek m.in. leków Oxydolor, morfiny, Alprox i Xanax, plastry zawierające fentanyl oraz 270 tabletek leku Doreta.
Sprawa ma charakter rozwojowy - podała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.
