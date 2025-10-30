Jak przekazała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prok. Justyna Rataj-Mykietyn, zatrzymywanie podejrzanych przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Krakowie miało miejsce od 29 maja do 2 października 2025 r. w województwach: małopolskim, wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.

Zarzuty dotyczą wprowadzania do obrotu oraz uczestnictwa w obrocie znaczną ilością tabletek i plastrów zawierających m.in. oxykodon i fentanyl, a także poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Nowy Sącz. Zarzuty dla 10 osób, w tym księdza i lekarza

Z ustaleń śledztwa wynika, że proceder trwał od 2023 roku. Wśród podejrzanych jest m.in. 52-letni lekarz, który miał wystawiać fałszywe recepty na leki opioidowe, 39-letnia kobieta i 39-letni mężczyzna zajmujący się wprowadzaniem leków do obrotu, 50-letni mężczyzna wywożący środki do Holandii oraz dwóch mężczyzn w wieku 35 i 31 lat uczestniczących w obrocie tymi substancjami.

Jednym z odbiorców leków zawierających substancje narkotyczne, m.in. benzodiazepiny, był 45-letni ksiądz z parafii w województwie mazowieckim, któremu przedstawiono zarzut udziału w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych.

ZOBACZ: Były proboszcz oskarżony. Prokuratura: przyjmował miliony złotych z darowizn

"Do wprowadzania do obrotu środków dochodziło zarówno poprzez bezpośrednie kontakty osób uczestniczących w procederze, jak i za pośrednictwem firm kurierskich" – poinformowała w komunikacie prok. Rataj-Mykietyn.

Podczas przeszukań zabezpieczono kilka tysięcy tabletek m.in. leków Oxydolor, morfiny, Alprox i Xanax, plastry zawierające fentanyl oraz 270 tabletek leku Doreta.

Sprawa ma charakter rozwojowy - podała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni