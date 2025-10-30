Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sprawa obejmuje tzw. wątek szczeciński, który dotyczy organizacji trzech konkursów, w wyniku których wielomilionowe dotacje miały trafić do z góry wybranych organizacji.

Według ustaleń śledczych, konkursy Funduszu Sprawiedliwości zostały przeprowadzone w sposób zapewniający przyznanie dotacji dwóm konkretnym podmiotom - Stowarzyszeniu Fidei Defensor oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia.

Z funduszu przekazano im w sumie około 16,5 miliona złotych, które - jak twierdzi prokuratura - zostały następnie przywłaszczone i wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem.

Nowe ustalenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Osiem osób z zarzutami

Z ustaleń śledczych wynika, że pieniądze były wykorzystywane m.in. poprzez wystawianie fikcyjnych lub zawyżonych faktur, pozorne zatrudnienia, wypłaty za nieistniejące usługi, a także finansowanie działań o charakterze politycznym i medialnym - takich jak prowadzenie portali internetowych czy druk plakatów wyborczych.

Część środków wydano również na pozorowane umowy najmu i usług promocyjnych.

W sprawie oskarżono m.in. posła PiS Dariusza Mateckiego, prezesa stowarzyszenia Fidei Defensor Adama S. (wcześniej związanego ze stowarzyszeniem Nowy Koliber) oraz Mateusza W., prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia i byłego wicewojewodę zachodniopomorskiego.

Według prokuratury Dariusz Matecki, Adam S. i Mateusz W. działali wspólnie i w porozumieniu, a w proceder zaangażowane były także inne osoby. Pięciu pozostałych oskarżonych - Grzegorz W., Dorota W., Patrycja S., Nina W. i Mikołaj W. - miało uczestniczyć w ukrywaniu lub utrudnianiu wykrycia pochodzenia pieniędzy pochodzących z przestępstwa, co prokuratura kwalifikuje jako "pranie pieniędzy".

Zarzuty dotyczą łącznej kwoty około 3,6 miliona złotych, które miały być przedmiotem działań mających na celu zatarcie ich nielegalnego źródła.

Jak szczegółowo wyjaśnia prokuratura, Dariusz Matecki został oskarżony o popełnienie sześciu przestępstw, a przedstawienie mu aktu oskarżenia nastąpiło po uzyskaniu zgody przez Sejm na uchylenie mu immunitetu. W rozmowie z Polsat News poseł podkreślił, że zarzuty wobec niego są absurdalne.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

