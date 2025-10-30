Do groźnego zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S7 w Kierunku Warszawy. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie od kierowców, którzy zauważyli niebezpiecznie jadący niebieski samochód.

Świadkowie poinformowali, że mimo trąbienia i dawania znaków świetlnych, kierująca nie zatrzymuje się i jedzie dalej.

Piaseczno. 76-latka zatrzymana za jazdę pod prąd. Policja publikuje nagranie

Na miejsce natychmiast wysłano patrole, które ustawiły punkty blokadowe, a policjanci z piaseczyńskiej drogówki ruszyli w kierunku Tarczyna. Kobieta została zatrzymana między węzłem Tarczyn a miejscowością Grzędy.

ZOBACZ: Szaleńcza jazda kierowcy porsche. 227 km/h na liczniku

Okazało się, że za kierownicą auta siedziała "wyraźnie zdezorientowana" 76-latka. W rozmowie z policjantami poinformowała, że wyjechała od swojej koleżanki z Radomia i "nie wie, jak znalazła się na trasie w kierunku Warszawy".

"Dodała, że w pewnym momencie domyśliła się, że jedzie niezgodnie z przepisami, jednak nie widziała żadnego zjazdu i nie mogła opuścić drogi" - przekazali policjanci. Zaznaczyli, że sytuacja wyglądała bardzo groźnie - mogła doprowadzić do zderzenia z innym autem.

Z map drogowych wynika, że odległość od Radomia do Tarczyna biegnąca przez trasę S7 wynosi około 71 km.

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kobiety i sporządzili pełną dokumentację. Sprawa trafi teraz do sądu.

Niebezpieczna jazda 76-latki na S7. Policja apeluje do rodzin seniorów

Policja apeluje do rodzin i bliskich seniorów, którzy nadal prowadzą pojazdy, aby zwracać uwagę na ich stan zdrowia i zdolności psychofizyczne. Z wiekiem naturalnie pogarszają się refleks, wzrok, słuch oraz koncentracja, co może zagrażać bezpieczeństwu na drodze.

"Nie chodzi o odbieranie samodzielności, ale o troskę o życie i zdrowie seniorów oraz innych uczestników ruchu" - podkreślają funkcjonariusze.

ZOBACZ: Prawie sześć promili i jazda pod prąd. Seniorka z zarzutami

Dzięki czujności kierowców, którzy reagowali trąbieniem i światłami, udało się uniknąć tragedii. Policja przypomina, że bezpieczeństwo na drodze jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich uczestników ruchu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni