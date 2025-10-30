Seniorka gnała "pod prąd" ekspresówką. Policja rozstawiła blokady
W okolicach Piaseczna doszło do groźnej sytuacji na drodze. 76-letnia kobieta pomyliła kierunki i wjechała na drogę ekspresową w stronę Warszawy "pod prąd". W ten sposób przemierzyła ponad 70 kilometrów. Pomimo interwencji świadków nie zatrzymywała się, co zmusiło funkcjonariuszy do ustawienia blokad. Po zatrzymaniu tłumaczyła, że "nie wiedziała, jak znalazła się na trasie".
Do groźnego zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S7 w Kierunku Warszawy. Oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie otrzymał zgłoszenie od kierowców, którzy zauważyli niebezpiecznie jadący niebieski samochód.
Świadkowie poinformowali, że mimo trąbienia i dawania znaków świetlnych, kierująca nie zatrzymuje się i jedzie dalej.
Piaseczno. 76-latka zatrzymana za jazdę pod prąd. Policja publikuje nagranie
Na miejsce natychmiast wysłano patrole, które ustawiły punkty blokadowe, a policjanci z piaseczyńskiej drogówki ruszyli w kierunku Tarczyna. Kobieta została zatrzymana między węzłem Tarczyn a miejscowością Grzędy.
Okazało się, że za kierownicą auta siedziała "wyraźnie zdezorientowana" 76-latka. W rozmowie z policjantami poinformowała, że wyjechała od swojej koleżanki z Radomia i "nie wie, jak znalazła się na trasie w kierunku Warszawy".
"Dodała, że w pewnym momencie domyśliła się, że jedzie niezgodnie z przepisami, jednak nie widziała żadnego zjazdu i nie mogła opuścić drogi" - przekazali policjanci. Zaznaczyli, że sytuacja wyglądała bardzo groźnie - mogła doprowadzić do zderzenia z innym autem.
Z map drogowych wynika, że odległość od Radomia do Tarczyna biegnąca przez trasę S7 wynosi około 71 km.
Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kobiety i sporządzili pełną dokumentację. Sprawa trafi teraz do sądu.
Niebezpieczna jazda 76-latki na S7. Policja apeluje do rodzin seniorów
Policja apeluje do rodzin i bliskich seniorów, którzy nadal prowadzą pojazdy, aby zwracać uwagę na ich stan zdrowia i zdolności psychofizyczne. Z wiekiem naturalnie pogarszają się refleks, wzrok, słuch oraz koncentracja, co może zagrażać bezpieczeństwu na drodze.
"Nie chodzi o odbieranie samodzielności, ale o troskę o życie i zdrowie seniorów oraz innych uczestników ruchu" - podkreślają funkcjonariusze.
Dzięki czujności kierowców, którzy reagowali trąbieniem i światłami, udało się uniknąć tragedii. Policja przypomina, że bezpieczeństwo na drodze jest wspólną odpowiedzialnością wszystkich uczestników ruchu.
