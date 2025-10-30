O uruchomieniu nowej linii autobusowej na linii Rosja-Polska poinformował rosyjski portal abnews.ru. Połączenie między Warszawą a Królewcem ruszyć ma od 2 listopada. Kursy będą realizowane dwa razy w tygodniu w każdą stronę, a trasę wspólnie obsłużą rosyjski i polski przewoźnik.

Stara umowa z Rosją, mimo wojny w Ukrainie

Jak podaje "Rz", zezwolenie na regularne przewozy wydał dla polskiego przedsiębiorcy, spółki z Elbląga, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Sęk w tym, że spółka ta złożyła wniosek także dla partnera rosyjskiego z Królewca, a obie te firmy, jak się okazało, należą do Rosjanina i jego bliskiej rodziny, najprawdopodobniej żony i córek.

"Polskie prawo wymaga, by obowiązkowym partnerem przewoźnika międzynarodowego był podmiot krajowy. W tym przypadku kontroluje go jednak obcokrajowiec" - czytamy.

GITD podkreśla tymczasem, że "wydawanie zezwoleń na linie regularne w relacji Polska – Rosja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa".

Dziennikarze przypominają więc, że Polska nie zawiesiła przepisów z lat 90. ubiegłego wieku, pozwalających prowadzić między krajami biznes transportu pasażerskiego, na mocy których takie przewozy można było prowadzić z Rosją.

Rosjanie rozwijają biznesy transportowe w Polsce

Obecnie połączeń między Polską a Rosją jest osiem, wobec sześciu w 2024 r., również ośmiu w 2023 r. i 10 w 2022 r. W tym roku wydano zezwolenie na dwie nowe linie (w sumie cztery zezwolenia: dwa dla polskich przewoźników i dwa dla ich partnerów).

"Pozostałe sześć zezwoleń wydane dla dwóch połączeń są kontynuacją wcześniej funkcjonujących linii" – precyzuje GITD w odpowiedzi.

"Rz" zweryfikowała te firmy i ustaliła, że zezwolenia posiada 13 z nich, z czego sześć jest zarejestrowanych w Polsce, ale zaledwie trzy z nich są rzeczywiście rodzime. Pozostałe są w rękach Łotyszy i Rosjanina.

Pytane o tę sprawę MSWiA odsyła jednak dziennikarzy do GITD, gdyż to on wydaje pozwolenia.

Poseł PiS żąda wyjaśnień. "Niezrozumiałe"

Sprawa ma jeszcze jeden aspekt. W 2022 r. Komisja Europejska zamknęła niebo dla lotów pasażerskich z i do Rosji, ale przepisy autobusowe nadal obowiązują bez zaostrzenia. I choć nadal w mocy są restrykcje wprowadzone w związku z pandemią Covid-19, do Polski od trzech lat przyjeżdża coraz więcej Rosjan.

Z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie zwrócił się do MSWiA oraz ministra infrastruktury poseł PiS Andrzej Śliwka. - Uruchamianie nowych połączeń jest niezrozumiałe. Takie przejazdy obecnie głównie służą Rosjanom – uważa polityk.

