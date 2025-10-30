Rosjanie atakują Ukrainę. Poderwano polskie i sojusznicze lotnictwo
"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - poinformowało w czwartek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało w czwartkowy poranekspołecznościowych komunikat, w którym przekazało, że w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.
Rosyjski atak na Ukrainę. W powietrzu polskie i sojusznicze myśliwce
Jak podano, w ramach prowadzonych działań, uruchomione zostały "wszystkie dostępne siły i środki pozostające w dyspozycji".
"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało DO RSZ.
W komunikacie podkreślono również, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.
Drony i rakiety nad Ukrainą. Są zniszczenia i ranni
W nocy i nad ranem Rosjanie zaatakowali Ukrainę dronami szturmowymi i rakietami. Jak podaje UNIAN, w wyniku ostrzału w obwodzie mikołajowskim doszło do blackoutu i opóźnienia pociągów. Również mer Iwano-Frankiwska Iwan Martsinkiw przekazał, że celem Rosjan była przede wszystkim infrastruktura krytyczna.
Jednocześnie szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fedorow zaraportował, że w Zaporożu rosyjskie lotnictwo uderzyło m.in. w akademik. Zniszczonych zostało wówczas kilka pięter. W ataku na centrum regionalne rannych zostało natomiast jedenaście osób, w tym sześcioro dzieci.
W większości regionów Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu, wyją tez syreny przeciwlotnicze.
