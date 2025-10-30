Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało w czwartkowy poranekspołecznościowych komunikat, w którym przekazało, że w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/tRMOUe74Ug — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 30, 2025

Rosyjski atak na Ukrainę. W powietrzu polskie i sojusznicze myśliwce

Jak podano, w ramach prowadzonych działań, uruchomione zostały "wszystkie dostępne siły i środki pozostające w dyspozycji".

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazało DO RSZ.

ZOBACZ: Fala dezercji w ukraińskiej armii. Kilka tysięcy przypadków miesięcznie

W komunikacie podkreślono również, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono.

Drony i rakiety nad Ukrainą. Są zniszczenia i ranni

W nocy i nad ranem Rosjanie zaatakowali Ukrainę dronami szturmowymi i rakietami. Jak podaje UNIAN, w wyniku ostrzału w obwodzie mikołajowskim doszło do blackoutu i opóźnienia pociągów. Również mer Iwano-Frankiwska Iwan Martsinkiw przekazał, że celem Rosjan była przede wszystkim infrastruktura krytyczna.

ZOBACZ: Polskie czołgi w Estonii. "Wojska sojusznicze NATO są gotowe"

Jednocześnie szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fedorow zaraportował, że w Zaporożu rosyjskie lotnictwo uderzyło m.in. w akademik. Zniszczonych zostało wówczas kilka pięter. W ataku na centrum regionalne rannych zostało natomiast jedenaście osób, w tym sześcioro dzieci.

W większości regionów Ukrainy wprowadzono awaryjne przerwy w dostawie prądu, wyją tez syreny przeciwlotnicze.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni