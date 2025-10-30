"Nasza umowa z USA na leasing w sumie ośmiu maszyn realizowana jest zgodnie z zapisami. Dzięki temu szkolenie żołnierzy Wojska Polskiego przebiega według harmonogramu" - przekazał w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Użytkowanie tych maszyn pozwoli na odpowiednie przygotowanie pilotów i personelu naziemnego do przyjęcia nowych śmigłowców Apache w wersji AH-64E zakupionych dla Wojska Polskiego" - dodał szef MON.

MON zamówił 96 sztuk AH-64E Apache. Więcej mają tylko USA

W sierpniu 2024 r. resort ogłosił, że polskie lotnictwo wzmocni 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Zakupiono je z zapasem amunicji i części zamiennych, pakietem logistycznym i szkoleniowym. W ramach ostatniego do Inowrocławia trafiły dziś wypożyczone egzemplarze.

ZOBACZ: "To będzie piękna wiosna". Kolejne polskie F-35 wzbiły się w powietrze

Docelowo Apache mają w 1. Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych zastąpić radzieckie Mi-24. - 96 sztuk Apache to największa liczba śmigłowców szturmowych tego typu poza armią amerykańską w siłach sojuszniczych - zapewniał Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Śmigłowce uderzeniowe AH-64E Apache zapewnią zupełnie nowe zdolności bojowe Lotnictwu Wojsk Lądowych w zakresie rażenia celów i rozpoznania. Stanowi to także kolejną epokową zmianę w zakresie unowocześniania i rozwoju lotnictwa śmigłowcowego Sił Zbrojnych RP. Polska stanie się także drugim największym użytkownikiem po USA tych śmigłowców na świecie" - przekazało w oświadczeniu Ministerstwo Obrony Narodowej.

Śmigłowce i myśliwce dla polskiej armii. Kolejne F-35 Husarz wzbiły się w powietrze

Dostarczenie śmigłowców poprzedził oblot kolejnych dwóch polskich myśliwców F-35. W środę Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że kolejne Husarze "wzbiły się w niebo".

ZOBACZ: Rewolucja w armii Pierwsze Apache dotarły do Polski

"Już siedem polskich Husarzy opuściło linie produkcyjne Lockheed Martin w Fort Worth w Teksasie. Cztery z nich wspomagają szkolenia pilotów w bazie lotniczej Ebbing, wkrótce dołączą do nich trzy kolejne maszyny" - przekazało wojsko.

"Od pierwszego lotu polskiego pilota F-35 minęło zaledwie dziewięć miesięcy, a już dwóch pilotów ukończyło kurs instruktora, dwóch kolejnych szkoli się na ten sam poziom, a kolejni dwaj rozpoczęli kurs konwersji na F-35" - poinformował Sztab Generalny.

Pierwsze myśliwce F-35 mają zostać dostarczone do Polski najpóźniej w maju 2026 r.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni