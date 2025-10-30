Pierwsze spotkanie od sześciu lat. Trump ogłasza sukces w rozmowach z Chinami

Prezydent USA o osiągnięciu porozumienia poinformował podczas powrotu z podróży po Azji, której zwieńczeniem było spotkanie z przywódcą Chin. - Ogólnie rzecz biorąc, myślę, że w skali od zera do dziesięciu, gdzie 10 to ocena najwyższa, powiedziałbym, że spotkanie oceniam na 12 - przekazał Donald Trump.

"Chiny i Stany Zjednoczone skupią się na długofalowych korzyściach wynikających ze współpracy zamiast na szkodliwym cyklu odwetów. Zespoły ds. handlu USA i Chin bezustannie skracają listę problemów i rozszerzają listę obszarów współpracy" - powiedział Xi Jinping.

Artykuł aktualizowany.

