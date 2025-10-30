W czwartek premier Węgier Viktor Orban spotkał się w Budapeszcie z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą.

Węgry. Spotkanie Orban - Ziobro w Budapeszcie. Tusk skomentował

"Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd polski rozpoczął przeciwko niej polityczną nagonkę" - napisał na platformie X szef węgierskiego rządu.

Do wpisu dołączył też wspólne zdjęcie z Ziobrą. "Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to dzieje się w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy" - ocenił Orban.

Do wpisu odniósł się premier Donald Tusk. "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie" - napisał.

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Wniosek o uchylenie immunitetu

We wtorek rzecznik prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że prokurator prowadzący śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości "ustalił w oparciu o dowody, że Ziobro założył i kierował zorganizowaną grupę przestępczą".

Wśród popełnionych przestępstw - jak przekazała rzeczniczka PG - znalazły się również przywłaszczenie pieniędzy, które stanowiły środki z Funduszu Sprawiedliwości, a także poświadczanie nieprawdy w dokumentach.

ZOBACZ: Ziobro odpowiada na decyzję ministra Żurka. "Karkołomne zarzuty"

Poinformowała, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewa Ziobry. Wniosek dotyczy także zgody na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Według prok. Adamiak grupa założona przez Ziobrę składała się z urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osób pełniących funkcje publiczne w ministerstwie, a także z osób, które były powiązane z podmiotami beneficjentami uzyskanych środków z Funduszu Sprawiedliwości. - Te osoby popełniały przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko dokumentom, wyrządzając szkodę w mieniu. Ustalono, że w ramach tych 26 czynów (...) przywłaszczono ponad 150 mln zł środków z Funduszu Sprawiedliwości - dodała.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni