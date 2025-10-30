W takim wypadku zwykle ich emerytura lub renta ma wysokość niższą niż najniższa emerytura. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie pozostawia takich matek i ojców samych - rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypełnia lukę między otrzymywanymi środkami a kwotą równą najniższej emeryturze. Średnia wysokość wypłat w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosła ok. 1017 zł.

Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?

Jak wspomniano wcześniej, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć lub kontynuować pracy zarobkowej.

Mogą je otrzymać matki po ukończeniu 60 lat oraz ojcowie po ukończeniu 65 lat. Przy czym mężczyźni mogą otrzymywać te pieniądze tylko wtedy, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła rodzinę lub długotrwale zaprzestała ich wychowania. Ten fakt należy udokumentować.

Ważne jest też wykazanie, że centrum życia znajduje się w Polsce. Wnioskodawca musi mieszkać w kraju przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia oraz posiadać obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu.

Na jaką wysokość świadczenia można liczyć?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma charakter dopełniający do wysokości najniższej emerytury lub renty (wypłacane jest wraz ze świadczeniem podstawowym):

jeżeli osoba nie pobiera w ogóle emerytury ani renty, świadczenie przysługuje jej w wysokości najniższej emerytury

jeżeli osoba pobiera emeryturę lub rentę niższą od najniższej emerytury, świadczenie uzupełniające wypełnia lukę do wysokości najniższej emerytury

Jak wynika z komunikatu ZUS, kwota najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalna i renty rodzinnej od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto.

Czy świadczenie jest przyznawane automatycznie?

Świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. To znaczy, że konieczne jest złożenie wniosku na formularzu ERSU do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo należy dołączyć:

informację o numerach PESEL dzieci

zagraniczny dokument stanu cywilnego, który potwierdzi urodzenie dziecka, (jeżeli akt urodzenia nie został sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego)

oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej rodzica ubiegającego się o świadczenie

orzeczenie sądu o powierzeniu pieczy zastępczej nad dzieckiem

inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdzi źródła i wysokość dochodów lub przychodów)

Wypłaty w listopadzie będą realizowane w dniach: 1. (wyjątkowo 31 października z uwagi na Wszystkich Świętych), 5., 6., 10., 15. (wypłata wcześniej, 14 listopada), 20. i 25.

