Michał Wójcik w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

Michał Wójcik z PiS będzie odpowiadał na pytania Piotra Witwickiego w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Polsat News
Drugim gościem będzie Andrzej Kohut amerykanista, analityk OSW, autor książek "Ameryka. Dom podzielony" i "Bitwa o Amerykę".

 

ap / polsatnews.pl
