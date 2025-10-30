Michał Wójcik w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15
Polska
Michał Wójcik z PiS będzie odpowiadał na pytania Piotra Witwickiego w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.
Michał Wójcik w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News
Drugim gościem będzie Andrzej Kohut amerykanista, analityk OSW, autor książek "Ameryka. Dom podzielony" i "Bitwa o Amerykę".
Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.
