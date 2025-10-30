Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią w województwie podlaskim. Chodzić miało o przejścia w Bobrownikach i Kuźnicy. Jak dodawał wówczas, otwarcie miało odbyć się "na próbę", po konsultacji z Litwą.

W czwartek w sprawie nastąpił jednak zwrot. Premier Litwy Inga Ruginiene przekazała, że po środowej rozmowie z szefem polskiego rządu, Warszawa zgodziła się odłożyć otwarcie polsko-białoruskich przejść granicznych. - Granice z Białorusią pozostaną zamknięte – oświadczyła, wskazując, że obie stolice umówiły się na koordynowanie swoich działań.

Więcej informacji wkrótce...

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni