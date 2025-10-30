Granica z Białorusią pozostanie zamknięta. "Rozmawiałam z premierem Tuskiem"

Świat

- Rozmawiałam wczoraj z polskim premierem Donaldem Tuskiem, który zgodził się odłożyć ponowne otwarcie granicy z Białorusią – poinformowała premier Litwy Inga Ruginiene. Jak dodała, Warszawa i Wilno koordynują wzajemne akcje w odpowiedzi na białoruskie prowokacje. – Granice z Białorusią pozostaną zamknięte – zaznaczyła.

Granica z Białorusią pozostanie zamknięta. "Rozmawiałam z premierem Tuskiem"
facebook.com/ambasada.litwa
Premier Litwy oraz premier Polski

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że jeszcze w listopadzie rząd będzie gotowy do otwarcia dwóch przejść granicznych z Białorusią w województwie podlaskim. Chodzić miało o przejścia w Bobrownikach i Kuźnicy. Jak dodawał wówczas, otwarcie miało odbyć się "na próbę", po konsultacji z Litwą.

 

W czwartek w sprawie nastąpił jednak zwrot. Premier Litwy Inga Ruginiene przekazała, że po środowej rozmowie z szefem polskiego rządu, Warszawa zgodziła się odłożyć otwarcie polsko-białoruskich przejść granicznych. - Granice z Białorusią pozostaną zamknięte – oświadczyła, wskazując, że obie stolice umówiły się na koordynowanie swoich działań.

 

Więcej informacji wkrótce...

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

Adrianna Rymaszewska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIAŁORUŚDONALD TUSKGRANICA POLSKO-BIAŁORUSKALITWAPRZEJŚCIE GRANICZNEŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 