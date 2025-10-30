Donald Tusk zapowiedział ciąg dalszy rozliczeń. Mówił o "spalonej ziemi"

Podczas czwartkowej rozmowy w TVP Info, Tusk zadeklarował, że "nastąpi ciąg dalszy" związany z rozliczeniami rządów Zjednoczonej Prawicy. Zdaniem premiera, obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek "ma ten temperament, który pozwala mu nie patrzeć na przeszkody". Zaznaczył też, że że wymaga to czasu i dokładności, gdyż "minister Żurek czy minister Bodnar nie nazywają się Ziobro, a ja nie nazywam się Kaczyński".

Tusk o Żurku: Dzisiaj potrzebny jest ktoś taki

Pytany o zmianę na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości, szef rządu stwierdził, że nie było w tym przypadku i "wiedział, co robił".

- Minister Bodnar ma temperament i naturę "naprawiacza", a nie "ścigacza". Dzisiaj potrzebny jest ktoś taki, jak minister Żurek, z temperamentem człowieka zdeterminowanego, gotowego na wszystko, by dopaść tych, którzy kradli czy robili inne złe rzeczy – argumentował.

ZOBACZ: Bodnar o działaniach następcy. "Żurek to nie jest zupka instant"

Premier potwierdził w czwartkowej rozmowie, że jego żona i córka zostały przesłuchane w śledztwie w sprawie nielegalnej inwigilacji systemem Pegasus i mają status świadków. Zapewnił, że nie będzie ingerował w działania prokuratury i nie ma dostępu do materiałów postępowania.

Szef rządu podkreślił, że system Pegasus był w przeszłości wykorzystywany w sposób "perfidny" i "przemyślany" – podsłuchiwane były osoby podejrzane o pospolite przestępstwa, by ukryć polityczne motywy działań. Wskazał, że celem inwigilacji byli nie tylko politycy opozycji, lecz również dziennikarze. Wyjaśnił, że w jego przypadku podsłuchy dotyczyły mecenasa Romana Giertycha, reprezentującego go prawnie jako szefa Rady Europejskiej, z którym rozmawiały jego żona i córka.

Szef rządu przypomniał też, że w sprawie użycia Pegasusa trwa śledztwo Prokuratury Krajowej, która samodzielnie może zdecydować o ewentualnym ujawnieniu informacji z postępowania. Podkreślił też, że obecny rząd nie wywiera nacisku na organy ścigania.

Dług publiczny i deficyt budżetowy. "Wszystko jest pod kontrolą"

Donald Tusk zapewnił też, że rząd trzyma pod kontrolą poziom długu publicznego i deficytu budżetowego, gdyż jak mówił, udało się zdusić inflację przy utrzymaniu niskiego bezrobocia, a decyzja o większym długu i deficycie była świadoma.

- Wszystko jest po kontrolą.(...) Deficyt jest skalkulowany, to jest duże wyzwanie, ale będziemy trzymali to w ryzach. (...) Świadomie podejmowaliśmy decyzje, że będzie większy deficyt i większy dług, bo mamy wojnę i musimy dozbroić armię. (...) Zapewniam, że trzymamy wszystko pod kontrolą - powiedział Tusk.

ZOBACZ: USA redukują obecność wojskową w Europie. Wiceszef MON: Jesteśmy w procesie negocjacyjnym

Jak przypomniał, w piątek opublikowany zostanie najnowszy odczyt inflacji.

- Wszyscy się zgadzają, że będzie utrzymana na poziomie 3 proc., może trochę poniżej. Na prawdę zdusiliśmy inflację. Udało się utrzymać bezrobocie na jednym z najniższych poziomów w UE, wybić Polskę na najwyższy wzrost, jeśli chodzi o najpoważniejsze gospodarki europejskie. Jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się krajów wśród krajów najbogatszych na świecie - mówił Tusk.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni