Bodnar o działaniach następcy. "Żurek to nie jest zupka instant"
- Żurek to nie jest zupka typu instant, z torebki, tylko to zupa poważna, tradycyjna, żeby ją ugotować trzeba mieć zakwas - powiedział w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza" były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. W ten nietypowy sposób nawiązał do pracy swojego następcy, Waldemara Żurka. Bodnar dodał, że to on był odpowiedzialny za "przygotowanie zakwasu".
Gospodarz "Punktu Widzenia Szubartowicza" zapytał byłego ministra sprawiedliwości o ocenę pracy jego następcy, Waldemara Żurka.
Dziennikarz Polsat News przypomniał, że politycy i wyborcy koalicji rządowej zarzucają Bodnarowi, że "za wolno rozliczał" polityków PiS w porównaniu do Waldemara Żurka.
Senator odpowiedział, że "sprawy musiały dojrzeć do pewnego etapu". Dodał, że sprawy przeciwko politykom podejrzanym o różne przestępstwa trzeba było dokładnie przygotować, żeby wykluczyć ewentualne błędy w postępowaniach.
Bodnar: Żurek to nie jest zupka typu instant
Prowadzący zwrócił uwagę, że premier jednak zdecydował o zmianie na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości, a niedawno osobiście pochwalił nowego ministra w osobliwym filmiku umieszczonym w mediach społecznościowych.
- Patrząc na filmik, który wrzucił premier pomyślałem sobie, że Żurek to nie jest zupka typu instant, z torebki, tylko to zupa poważna, tradycyjna, żeby ją ugotować trzeba mieć zakwas, a żeby mieć dobry zakwas to trzeba przynajmniej pięć dni go przygotowywać - odpowiedział były rzecznik praw obywatelskich, nawiązując do przygotowania popularnej zupy.
- To jest to, za co ja byłem odpowiedzialny, prokuratura, żeby zrobić zakwas, żeby teraz żurek zjeść - podsumował Bodnar.
Donald Tusk wrzucił krótkie wideo. "Niezły Żurek"
Premier Donald Tusk w swoim niedawnym wpisie również nawiązał do nazwiska nowego ministra sprawiedliwości. Szef rządu wrzucił filmik, na którym widać, jak... je zupę. - Niezły ten żurek, co? A będzie jeszcze drugie danie i deser - mówił polityk na nagraniu.
Wpis premiera pojawił się po tym, gdy Żurek złożył wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu i zgodę na areszt dla byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
W dokumencie znalazł się też wniosek o zatrzymanie polityka.
