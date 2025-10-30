Bodnar o działaniach następcy. "Żurek to nie jest zupka instant"

Gospodarz "Punktu Widzenia Szubartowicza" zapytał byłego ministra sprawiedliwości o ocenę pracy jego następcy, Waldemara Żurka.

Dziennikarz Polsat News przypomniał, że politycy i wyborcy koalicji rządowej zarzucają Bodnarowi, że "za wolno rozliczał" polityków PiS w porównaniu do Waldemara Żurka.

Senator odpowiedział, że "sprawy musiały dojrzeć do pewnego etapu". Dodał, że sprawy przeciwko politykom podejrzanym o różne przestępstwa trzeba było dokładnie przygotować, żeby wykluczyć ewentualne błędy w postępowaniach.

Bodnar: Żurek to nie jest zupka typu instant

Prowadzący zwrócił uwagę, że premier jednak zdecydował o zmianie na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości, a niedawno osobiście pochwalił nowego ministra w osobliwym filmiku umieszczonym w mediach społecznościowych.

- Patrząc na filmik, który wrzucił premier pomyślałem sobie, że Żurek to nie jest zupka typu instant, z torebki, tylko to zupa poważna, tradycyjna, żeby ją ugotować trzeba mieć zakwas, a żeby mieć dobry zakwas to trzeba przynajmniej pięć dni go przygotowywać - odpowiedział były rzecznik praw obywatelskich, nawiązując do przygotowania popularnej zupy.

- To jest to, za co ja byłem odpowiedzialny, prokuratura, żeby zrobić zakwas, żeby teraz żurek zjeść - podsumował Bodnar.

Donald Tusk wrzucił krótkie wideo. "Niezły Żurek"

Premier Donald Tusk w swoim niedawnym wpisie również nawiązał do nazwiska nowego ministra sprawiedliwości. Szef rządu wrzucił filmik, na którym widać, jak... je zupę. - Niezły ten żurek, co? A będzie jeszcze drugie danie i deser - mówił polityk na nagraniu.

Wpis premiera pojawił się po tym, gdy Żurek złożył wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu i zgodę na areszt dla byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

W dokumencie znalazł się też wniosek o zatrzymanie polityka.

