Abp Józef Michalik trafił w środę do szpitala z powodu problemów kardiologicznych. Jak poinformował rzecznik przemyskiej kurii ks. Bartosz Rajnowski, sytuacja była nagła i wymagała interwencji lekarskiej. Były metropolita przemyski przeszedł zabieg operacyjny.

Abp Józef Michalik w szpitalu. Biskupi apelują o modlitwę

Dopytywany w czwartek o stan abp Michalika ks. Rajnowski przekazał, że obecnie "wydaje się, że wszystko jest w porządku". - Lekarze właściwie ocenili całą sytuację. Musimy wziąć pod uwagę wiek arcybiskupa i wcześniej przebyte choroby - powiedział.

W związku z poważnym stanem zdrowia arcybiskupa apel o modlitwę do wiernych wystosowali już wczoraj biskupi Archidiecezji Przemyskiej.

ZOBACZ: "Wolę pusty kościół, niż pełen diabłów". Ksiądz o "żenującej hipokryzji" wiernych

"Bardzo prosimy o modlitwę w Jego intencji – prosząc Boga o siłę, pokój serca i łaskę uzdrowienia. Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za Jego wieloletnią, gorliwą posługę w Archidiecezji Przemyskiej i dla Kościoła w Polsce oraz znakiem duchowej jedności i braterskiej miłości" – napisali w komunikacie.

Kim jest abp Józef Michalik?

Abp Józef Michalik ma 84 lata. Święcenia biskupie przyjął w październiku 1986 r. z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Watykanie, zostając jednocześnie ordynariuszem gorzowskim. Siedem lat później Ojciec Święty ustanowił go metropolitą przemyskim. W latach 2004-2014 przez dwie kadencje był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski.

ZOBACZ: Papież zwrócił się do Polaków. "Nasza ojczyzna jest w niebie"

Po skończeniu 75. roku życia abp Michalik, zgodnie z prawem kanonicznym, złożył rezygnację. Na stanowisku metropolity przemyskiego zastąpił go wówczas bp Adam Szal.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni