Przeprowadzony przez YouGov na zlecenie pisma "The Economist" sondaż jednoznacznie wskazuje, że większość Amerykanów nie jest zadowolonych z tego, jak rządzi prezydent Donald Trump.

Pozytywnie o działaniach przywódcy wypowiada się jedynie 39 proc. ankietowanych, zaś negatywnie już 58 proc. Największej krytyce podlega przy tym sposób walki z inflacją, a najwięcej pochwał Trump otrzymuje za starania w walce z przestępczością, gdzie różnica między pozytywnymi i negatywnymi ocenami to tylko 1 p.p.

USA. Donald Trump z najniższym poparciem w drugiej kadencji

Z wyników sondażu wyczytać można także, że pogarszające się notowania Trumpa to głównie efekt dramatycznego spadku poparcia wśród najmłodszych wyborców. Na początku jego drugiej kadencji, prezydenta popierało ponad 50 proc. osób w wieku 18-29 lat, podczas gdy obecnie jest to jedynie 20 proc wobec 75 proc. krytyków. Oprócz tego spadki widać wśród Latynosów i wyborców niezależnych.

Badanie wskazuje również na dużą niepopularność wielu ostatnich decyzji Trumpa, np. zburzenia wschodniego skrzydła Białego Domu (61 proc. jest przeciwko, 25 proc. za) czy też ułaskawień skazanego za pranie brudnych pieniędzy szefa giełdy kryptowalutowej Changpenga Zhao, i byłego kongresmena-oszusta George'a Santosa.

Kolejny zły sondaż dla Trumpa. Wyraźny trend spadkowy

Wyniki badania YouGov, które są najgorszymi w drugiej kadencji Trumpa, korespondują z opublikowanym we wtorek sondażem Ipsos dla Reutera. Według wcześniejszego badania obecnego prezydenta pozytywnie ocenia 40 proc. Amerykanów, a krytycznie – 57 proc. Podobne rezultaty zaprezentował też tradycyjnie sprzyjający republikanom Rasmussen.

Twarde dane nie przekonują jednak samego Donalda Trumpa, który wciąż przekonuje, że ma "najlepsze notowania sondażowe, jakie kiedykolwiek miał", choć mimo tych słów, w ostatnim czasie zaczął on wycofywać się z niekonstytucyjnego pomysłu ponownego ubiegania się o prezydenturę w 2028 r.

- Mam najwyższe notowania w sondażach w historii, ale sądząc po tym, co przeczytałem, chyba nie mogę kandydować. Zobaczymy, co się stanie - powiedział Trump reporterom na pokładzie Air Force One w drodze z Tokio do Gyeongju w Korei Południowej. - Jeśli to przeczytacie, to jest to całkiem jasne. Nie mogę kandydować. Szkoda, ale mamy wielu wspaniałych ludzi - dodał, wskazując na wiceprezydenta J.D. Vance'a i sekretarza stanu USA Marco Rubio.

