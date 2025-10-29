Rumuńskie ministerstwo obrony poinformowało w środowym komunikacie, że ok. 800 amerykańskich żołnierzy wyjedzie z tego kraju. Około tysiąca wojskowych z USA nadal będzie stacjonować w Rumunii "przyczyniając się do odstraszania wszelkich zagrożeń i nadal stanowiąc gwarancję zaangażowania USA w bezpieczeństwo regionalne".

Redukcja wojsk USA w Europie. Jest odpowiedź szefa MON

Według rumuńskiego portalu G4Media, Amerykanie mogą też wycofać swoje wojska z Bułgarii, Węgier i Słowacji. Nie pojawiły się żadne na temat ewentualnej redukcji w Polsce.

- Nie dostaliśmy żadnej informacji o zmniejszeniu kontyngentu w Polsce - zapewnił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w Kraśniku.

Szef MON pojawił się na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki korpusów amunicji artyleryjskiej 155 mm.

- Polska i Stany Zjednoczone są dla siebie żelaznym sojusznikiem. Są sojusznikami, na których możemy liczyć. Stany Zjednoczone są filarem NATO i nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych - stwierdził wicepremier.

- Bezpieczeństwo europejskie oparte jest o zasadę transatlantycką. Taka jest filozofia założenia Sojuszu i nie ma NATO bez Europy, nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych - dodał Kosiniak-Kamysz.

Trump zapewniał: Chcemy utrzymać naszą obecność

Władze NATO po rumuńskim komunikacie zapewniły, że zmiany dotyczące rozmieszczenia sił zbrojnych USA "nie są niczym niezwykłym", a "nawet po tych zmianach, rozmieszczenie sił zbrojnych USA w Europie pozostaje większe niż przez wiele lat".

"Władze NATO i USA pozostają w ścisłym kontakcie, aby zapewnić NATO utrzymanie właściwej zdolności do odstraszania i obrony. Władze USA poinformowały NATO o tej zmianie z wyprzedzeniem" - przekazano.

Prezydent USA Donald Trump zadeklarował we wrześniu, że nie planuje redukcji liczebności amerykańskich wojsk w Polsce. Obecnie stacjonuje w Polsce łącznie ok. 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, głównie w ramach obecności rotacyjnej.

- Amerykańscy żołnierze w Polsce, czy pozostaną? Tak sądzę (…) Może wyślemy więcej jeśli będą tego chcieć (Polacy - red.). Chcemy utrzymać naszą obecność wojskową w Polsce - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Informacje o potencjalnym wycofaniu przez USA części swoich żołnierzy z Europy pojawiły się w kwietniu. Prezydent USA mówił wtedy, że jego kraj "nie ma z tego zbyt dużych zwrotów kosztów", więc nie jest to niemożliwe. Według doniesień portalu "Politico" z lipca, łącznie z Europy może zostać wycofanych nawet 30 proc. amerykańskich wojskowych.

