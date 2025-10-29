Rodzinna tragedia na Lubelszczyźnie. Nie żyje 17-latek

Policja otrzymała zgłoszenie o zdarzeniu kilka minut po godz. 3 w nocy z wtorku na środę. Do tragedii doszło na terenie gminy Borki w powiecie radzyńskim (woj. lubelskie).

Śmierć 17-latka. Miał obrażenia ciała

Funkcjonariusze, po przybyciu na miejsce, zastali zespół ratownictwa medycznego prowadzący czynności. 17-latek z obrażeniami ciała został przewieziony do pobliskiego szpitala.

- Niestety po kilku godzinach zmarł. Materiały zebrane w śledztwie zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim do Wydziału Rodziny i Nieletnich - przekazał komisarz Piotr Mucha, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Serwis Lublin112 podał, że przebywający w tym samym domu 13-latek wstał w nocy, wziął z kuchni nóż, po czym zaatakował nim śpiącego brata. Policja, ze względu na charakter sprawy, nie przekazuje szczegółowych informacji.

