Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że szlaki są miejscami nieprzetarte i oblodzone, a ich przebieg może być niewidoczny. W partiach szczytowych konieczne jest doświadczenie w zimowej turystyce oraz odpowiedni sprzęt – raki, czekan i kask – jednak służby odradzają dziś wychodzenie w góry.

ZOBACZ: Zakopane przywitało zimę. Górale ostrzegają turystów



Według IMGW w Tatrach powyżej 1200 m n.p.m. spodziewane są opady śniegu z przyrostem pokrywy do 15 cm. Dla południowej Małopolski obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące silnych opadów deszczu i możliwych gwałtownych wzrostów poziomu wód.

Pogoda. Trudna sytuacja w Tatrach. Alerty RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek rano alert ostrzegający mieszkańców powiatu tatrzańskiego przed intensywnymi opadami deszczu i możliwymi podtopieniami.

ZOBACZ: Melissa uderzyła w Jamajkę. "Miasta nie wyglądają już tak samo"



Na niektórych szlakach turystycznych prowadzone są prace remontowe, które mogą utrudniać przejście, m.in. w rejonie Kasprowego Wierchu, Doliny Kościeliskiej, Doliny Małej Łąki i Doliny Strążyskiej

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni