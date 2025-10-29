Nowe prawo dotyczy wyłącznie rezerwistów, którzy wcześniej sami podpisali kontrakt z rosyjską armią. Dotąd można ich było wzywać do służby można tylko raz w roku - na przełomie wiosny i lata lub w ostatnim kwartale.

Rosja zmienia przepisy. Wezwania do służby przez cały rok

Formalnie Federacja Rosyjska nie znajduje się w stanie wojny i komendy uzupełnień działają na podstawie przepisów obowiązujących w czasach pokoju. Zmiany w prawie stanowiące o możliwości całorocznego wzywania rezerwistów przybliżają zasady z czasów pokoju do reguł wojennych.

"Zmiany przewidują, że przez cały rok kalendarzowy będą przeprowadzane badania lekarskie, profesjonalna selekcja psychologiczna oraz posiedzenia komisji poborowej" - podała TASS.

Choć komisje będą działać cały rok, na razie wezwania do służby będą przebiegały tak samo, jak dotychczas, dwa razy w roku. Pierwsze będą realizowane od 1 kwietnia do 15 lipca, drugie od 1 października do 31 grudnia. Dzięki ustawie przyjętej przez Radę Federacji w przyszłości może się to zmienić i armia będzie mogła wzywać rezerwistów w trybie ciągłym.

Armia będzie mogła wysłać rezerwistów do Ukrainy

Oficjalnie opracowane przez rosyjskie Ministerstwo Obrony zmiany w prawie zakładają, że rezerwiści z całorocznego poboru mogą być wzywani wyłącznie w określonych celach realizowanych na terenie Federacji Rosyjskiej, przy czym Rosja za swoje terytoria uznaje po 2022 r. także znaczną część wschodniej Ukrainy.

Zadania realizowane przez rezerwistów powołanych w trybie ciągłym to "zapewnienie ochrony obiektów o znaczeniu krytycznym i innych obiektów zapewniających funkcjonowanie społeczeństwa" - czytamy w ustawie. W praktyce nic nie będzie stało na przeszkodzie, by były one realizowane w rejonie Doniecka czy Ługańska.

Ustawa ma także przyśpieszyć wezwania. Gdy wjedzie w życie, rezerwiści będą mieli maksymalnie 30 dni na stawienie się przed komisją, licząc od dnia otrzymania wezwania drogą elektroniczną. Członkowie komisji zyskają natomiast prawo do zaocznego odroczenia lub zwolnienia z poboru.

Ustawa, której celem jest "równomiernie rozłożyć obciążenie na punkty poborowe i poprawić jakość poboru obywateli do służby wojskowej" trafi teraz na biurko Władimira Putina. Gdy ją podpisze, całoroczny pobór będzie mógł być realizowany od 1 stycznia 2026 r.

