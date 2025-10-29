Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił podczas jednego z paneli Forum Ekonomicznego w Krynicy. Były premier mówił m.in. o zagrożeniach, które według niego czyhają na suwerenność i bezpieczeństwo Polski. Jednym z nich jest zawarcie w Unii Europejskiej układu, który osłabiłby samodzielność państw członkowskich.

- Pierwszy scenariusz to zawarcie tego układu europejskiego, który jest już na stole. Obecnie rządzący opisują go jako nierealny, bo wiele państw jest przeciwnych. Ale pamiętajmy, że wcześniejsze, również niebezpieczne porozumienia europejskie też były uznawane za nierealne, a jednak weszły w życie lub są u progu wejścia w życie - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS ostrzega przed utratą suwerenności na rzecz UE

Według prezesa PiS, przyjęcie nowego porozumienia mogłoby pozbawić Polskę realnego wpływu na decyzje w Unii Europejskiej. Uważa on, że słaby głos Polski w UE rodzi zagrożenie dla naszej suwerenności.

- Państwo, które nie może decydować o swoich podstawowych politykach, nie jest państwem suwerennym, a my nie mamy takich wpływów w UE, by być współdecydentem. Takim środkiem byłoby weto, ale tego weta mieć nie będziemy po przyjęciu tego rodzaju układu - zaznaczył.

- Polska jest państwem średnim, idącym dzięki hierarchii gospodarki nieco do góry. Możemy walczyć o to, żeby być państwem podmiotowym, czyli takim, które musi być brane pod uwagę i prowadzi własną politykę, a nie politykę innego państwa - wyjaśnił prezes PiS.

Kaczyński: Ryzyko konfliktu zbrojnego zagraża Polsce

Kaczyński dodał, że obecnie "przeszkodą" dla ratyfikacji zmian jest prezydent: - Wiadomo, że on tego nie ratyfikuje, bo ostateczna ratyfikacja to nie decyzja parlamentu, tylko prezydenta - podkreślił.

Drugim zagrożeniem, jego zdaniem, jest ryzyko konfliktu zbrojnego.

- Putin buduje coraz większą armię mimo trudnej sytuacji. Warto zwrócić uwagę na zachowanie państw postsowieckich, jak Azerbejdżan wobec Rosji. To pokazuje, że pozycja Rosji nie jest tak silna jak kiedyś, ale wojna wciąż trwa i niedługo miną cztery lata - tyle, ile trwała tzw. wielka wojna ojczyźniana - powiedział.

Panel "Polska w niespokojnych czasach" odbył się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 2025. Rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim prowadził historyk i analityk Krzysztof Rak.

