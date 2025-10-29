Polskie czołgi w Estonii. "Wojska sojusznicze NATO są gotowe"

Ćwiczenia BOLD PANZER były realizowane w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (eFP) w okolicach miasta Tapa na północy Estonii.

"Głównym założeniem ćwiczenia było sprawdzenie gotowości sił eFP do realizacji zadań w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych, dzięki wykorzystaniu Laserowego Symulatora Strzelań (LSS) SAAB" - przekazał Sztab Generalny.

Systemy LSS składają się z nadajników laserowych (emitery) i detektorów (czujników), które montuje się na pojazdach. Ćwiczenia z użyciem systemów Laserowego Symulatora Strzelań można więc w uproszczeniu porównać z rywalizacją w laser tag.

"Jeżeli wiązka laserowa wystrzelona przez nadajnik napotka na swojej drodze czujnik znajdujący się na pojeździe, odnotowywane jest wtedy trafienie w cel. Załoga trafiona zostaje powiadomiona o tym w odpowiedni sposób" - wyjaśnia komunikat 10. Brygady Kawalerii Pancernej.

Ex BOLD PANZER: Polska kompania czołgów na ćwiczeniach w Estonii

"Ćwiczono współdziałanie na wszystkich szczeblach od drużyny po batalion. Polska kompania czołgów wraz ze słoweńskim plutonem przeciwpancernym stanowiła wzmocnienie estońskiego batalionu rozpoznawczego. Była to doskonała okazja do sprawdzenie umiejętności żołnierzy na nieznanym terenie w trudnych warunkach atmosferycznych" - poinformowało wojsko.

"Cykl regularnych ćwiczeń wielonarodowych pozwala również doskonalić procedury szybkiego przemieszczenia, wsparcia oraz integracji z krajem-gospodarzem, na terenie którego prowadzone jest szkolenie" - przekazał SG Wojska Polskiego.

